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24.01.2020 20:05
Рубрика: Спорт

Алена Косторная: Довольна, что выполнила поставленную задачу

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная, которая лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Граце, поделилась своими впечатлениями от проката.

- Цель на сегодняшнее выступление была просто выйти и сделать то, что я умею. Поэтому, наверное, я довольна. Хотя, конечно, в голове сидела мысль о том, что это ответственный старт, мой первый взрослый чемпионат Европы, - приводит слова Косторной пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Алена также рассказала о своей программе "Ангел".

- Эту программу я катаю второй год. Но я расту, взрослею, и композиция меняется вместе со мной, - отметила фигуристка. - Надеюсь, смогу еще раз показать моего "Ангела" в этом сезоне - на чемпионате мира. Знаю, что могу еще прибавить в интерпретации образа. Но вот технический контент усложнять не планирую.

Напомним, что в короткой программе Косторная исполняет один тройной аксель, а в произвольной - два этих сложнейших женских прыжка.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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