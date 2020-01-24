Алена Косторная: Довольна, что выполнила поставленную задачу

Российская фигуристка Алена Косторная, которая лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Граце, поделилась своими впечатлениями от проката.

- Цель на сегодняшнее выступление была просто выйти и сделать то, что я умею. Поэтому, наверное, я довольна. Хотя, конечно, в голове сидела мысль о том, что это ответственный старт, мой первый взрослый чемпионат Европы, - приводит слова Косторной пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Алена также рассказала о своей программе "Ангел".

- Эту программу я катаю второй год. Но я расту, взрослею, и композиция меняется вместе со мной, - отметила фигуристка. - Надеюсь, смогу еще раз показать моего "Ангела" в этом сезоне - на чемпионате мира. Знаю, что могу еще прибавить в интерпретации образа. Но вот технический контент усложнять не планирую.

Напомним, что в короткой программе Косторная исполняет один тройной аксель, а в произвольной - два этих сложнейших женских прыжка.