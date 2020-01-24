Анна Щербакова: Нервничала на старте дебютного чемпионата Европы

Двукратная чемпионка России, 15-летняя фигуристка Анна Щербакова, занимающая второе место после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что осталась довольная своим выступлением и оценками.

- Я бы сказала, что прокат получился примерно такой же, как на чемпионате России. Какие-то вещи лучше сделала там, какие-то здесь, - цитирует Щербакову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Сегодня я нервничала, все-таки это первый взрослый сезон и чемпионат Европы. Возможно, это сказалось на выступлении. Но я рада, что смогла справиться с собой и сделать чисто все элементы. Вообще нервничать - это нормально. Это даже помогает показать себя с лучшей стороны.

Щербакова также призналась, что не испытывает проблем из-за роста.

- Я стала немного выше. Но я расту постепенно, без резких скачков, - рассказала фигуристка. - Так что к раскоординации это не приводит. Прыжки не страдают. Но тройной аксель у меня еще не такой стабильный, чтобы вставлять его в программу на соревнованиях.