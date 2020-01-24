Более 60 процентов южнокорейцев покинут страну на Новый год

В Южной Корее начались каникулы в связи с Восточным Новым годом. Данный праздник широко отмечается в странах Азии.

Хотя официально Новый год по лунному календарю наступит только 25 января, но корейцы начали массово покидать страну еще в четверг, 23 января. В эти дни принято всем родственникам одного клана собираться в доме того, кто является старшим. В этой связи значительное количество корейцев едут либо в провинцию, либо, наоборот, из регионов приезжают в Сеул и другие крупные города.

Согласно статистике министерства транспорта и земельных ресурсов Республики Корея, на нынешние праздники куда-либо выедут в общей сложности 32 миллиона 790 тысяч человек или более 60 процентов из 51-миллионного населения страны. Это на 5,3 процента больше, чем в прошлом году. Если раньше считалось практически обязательным посетить на Новый год родственников, то теперь это негласное правило выполняется не так строго. Многие корейцы, чтобы избежать больших пробок на дорогах и проблем с билетами для поездок по стране, используют эти выходные для отдыха за границей, а родных поздравляют и навещают до или после самого Нового года.

Но, так или иначе, в эти дни на дорогах Южной Кореи большие пробки, а аэропорты работают в авральном режиме из-за резкого увеличения количества пассажиров. Наблюдается и рост иностранных туристов, которые посещают Южную Корею в эти дни. Особенно это касается китайцев и японцев, где также широко отмечают данный праздник.

В этом году Новый год осложнен неожиданными заботами для врачей. Вспышка нового штамма коронавируса в Китае и его распространение в соседние страны, включая Южную Корею, добавили хлопот. Неизбежная "праздничная миграция" огромного количества людей вызывает опасения по поводу неконтролируемого распространения коронавируса. Стало известно, что в Южной Корее подтвержден второй случай заболевания. Инфицированной оказалась 35-летняя китаянка, которая 19 января въехал в Корею из китайского Уханя.