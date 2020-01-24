В Южной Корее выявили второго заболевшего коронавирусом

Инфицированной оказалась 35-летняя гражданка Китая, которая 19 января въехала на территорию Республики Корея из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка этого заболевания. При въезде у нее были выявлены подозрительные признаки, что и заставило врачей поместить даму в карантин и попросить сдать соответствующие анализы. Сегодня было заявлено, что тесты на новый штамм коронавируса оказались положительными.

Таким образом, это второй случай выявления на территории Южной Кореи заболевшего коронавирусом. Власти страны предприняли экстренные меры в связи с распространением заболевания, но серьезную проблему представляет то, что сегодня начались четырехдневные праздники в связи с Новым годом по лунному календарю. В этот день корейцы массово едут в другие регионы страны для встречи с родственниками, а также вылетают на отдых за границу. Все это увеличивает риск неконтролируемого распространения заболевания.