СМИ: Коронавирус грозит такими же последствиями, как и "испанка" в 1918 году

"Большинство вирусов сезонного гриппа имеют смертность менее одного на 1000 человек. Здесь мы говорим о вирусе, масштаб серьезности которого мы пока полностью не представляем. Но вполне возможно, что коэффициент смертности может достигать двух процентов, - заявил профессор Питер Хорби из Оксфордского университета. - Уровень смертности в два процента сопоставим с пандемией испанского гриппа в 1918 году, поэтому нынешняя вспышка заболевания должна рассматриваться как серьезная проблема во всем мире".

Со своей стороны, профессор Фергюсон из Королевского колледжа Лондона рассказал на брифинге, что по расчетам его команды ученых, до 10 тысяч человек в китайском Ухани могут заразиться вирусом в ближайшие дни. Именно в этом городе и началась вспышка заболевания. За несколько дней количество случаев заражения коронавирусом в Ухани возросло почти в 10 раз, причем 17 января было подтверждено всего 48 случаев. С тех пор заразились не менее 20 работников здравоохранения, в том числе один ведущий китайский врач, расследовавший вспышку заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января представила обновленную информацию, в которой говорится о том, что экспертам необходимо больше узнать о вспышке заболевания, прежде чем объявлять международную чрезвычайную ситуацию. Это решение было принято по итогам экстренного совещания, которое прошло в среду в штаб-квартире организации. Чиновники ВОЗ решили продолжить совещание в четверг, после получения информации от экспертов организации, которые ранее прибыли в Ухань по приглашению китайских властей вместе с медиками из ряда азиатских стран.

Глава ВОЗ Тедрос Тедрос Аданом Гебреисус пояснил, что он не видит причин для панических настроений. По его словам, очень решительная мера Китая по эффективному закрытию Ухани на карантин поможет сдержать вспышку заболевания в этой стране и минимизировать вероятность ее распространения. Кроме того, европейские органы здравоохранения считают угрозу распространения вируса "умеренной".

Однако Национальная комиссия здравоохранения Китая призвала туристов не посещать Ухань. Въезд в город с четверга закрыт.

Эксперты предупреждают, что у человека "нет иммунитета" к этому, никогда ранее не встречавшемуся вирусу. "Новые вирусы могут распространяться среди населения гораздо быстрее, чем вирусы, которые циркулируют постоянно, потому что у нас нет иммунитета к ним", - заявил профессор Хорби.

Особую тревогу медиков вызывает тот факт, что коронавирус не поддается воздействию антибиотиков, и именно во многом по этой причине число заболевших и умерших растет в геометрической прогрессии. По состоянию на вечер среды, официально 532 человека были госпитализированы с заболеванием. В свою очередь, правительство провинции Хубэй, где находится Ухань, подтвердило, что число погибших в среду почти удвоилось - с девяти до 17 человек.

Напомним, что вспышка заболевания началась именно в этом центрально-китайском городе с населением в 11 миллионов человек, который является важнейшей транспортной артерией.

Первые заболевшие либо работали, либо покупали еду на местном рынке морепродуктов. При этом, на данном рынке, как отметили некоторые источники, также нелегально торгуют дикими животными, такими, как змеи и, в особенности, считающееся в Китае лакомство - летучие мыши, которые, по предварительной версии медиков, и могли стать переносчиками заболевания.

Представители китайского министерства здравоохранения сообщили 21 января о том, что 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку. Об этом говорит тот факт, что после контактов с заболевшими заразились врачи из местных клиник, несмотря на то что они соблюдали меры предосторожности и надевали медицинские маски.

Тем временем западные медиа публикуют шокирующие кадры из Ухани, которые больше напоминают сцены из фильмов-катастроф. На снимках видно, как врачи в синих халатах и масках погружают в довольно узкую пластиковую колбу заразившихся вирусом, очевидно, таким образом, пытаясь изолировать больных. У них сперва появились насморк и температура, а затем озноб, одышка или жар. В серьезных случаях вирус может вызвать пневмонию и в считанные дни привести к летальному исходу.

В настоящее время десятки стран проверяют прибывающих китайских авиапассажиров на наличие вируса, который, по словам официальных лиц, постоянно мутирует. Власти многих стран распорядились усилить наблюдение за пассажирами авиакомпаний, направляющихся из центрального Китая, и предпринимают другие шаги, чтобы попытаться контролировать вспышку этого крайне опасного заболевания. Для пассажиров, прибывающих из КНР, создаются специальные зоны досмотра, где им, в первую очередь, измеряют температуру.

Тем временем, ВОЗ дала советы, как бороться с коронавирусом. Соответствующие рекомендации в виде памятки были обнародованы в среду в Twitter организации. Специалисты ВОЗ советуют перед едой и после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом или средствами для умывания (лосьонами), содержащими алкоголь. Эксперты также настоятельно советуют избегать тесного контакта с любым человеком, у которого имеются симптомы острого респираторного заболевания (ОРВИ) или гриппа.

Кроме того, рекомендуется прикрывать рот и нос носовым платком или согнутым локтем при кашле или чихании. ВОЗ также настоятельно советует термически обрабатывать мясные продукты и яйца перед их употреблением в пищу. Наконец, эксперты рекомендуют избегать незащищенных контактов с домашним скотом и дикими животными. Заболевшим людям необходимо пить много жидкости и отдыхать, пока они выздоравливают.

Вспышка вируса совпала с празднованием китайского Лунного Нового года в эти выходные, когда миллионы людей ездят домой и за границу на праздники и воссоединения семей. Эксперты прогнозируют, что количество случаев заболевания будет расти в ближайшие недели по мере поступления дополнительной информации о вирусе и масштабах его распространения.