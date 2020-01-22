Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город

С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин. Такими мерами власти Китая пытаются ограничить распространение коронавируса.

"С 10 часов утра (по местному времени, 05:00 мск) 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается, - передает ТАСС озвученную в китайских СМИ информацию. - Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты".

Сколько времени продлится этот запрет - не сообщается. Напомним, что число заразившихся в Китае превысило 300 человек, а умерли уже 17. Отдельные проявления вируса зафиксированы в Таиланде, Южной Корее и США.