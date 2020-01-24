Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы

После короткой программы Дмитрий Алиев, который завоевал "серебро" на ЧЕ-2018 в Москве, тоже шел вторым. Он уступал только опытному чеху - 29-летнему Михалу Бржезине, приехавшему на свое 13-е континентальное первенство подряд.

В произвольной программе Дмитрию достался предпоследний стартовый номер, и он выдал великолепный прокат. Алиев исполнил три четверных: лутц (хотя судьи усмотрели недокрут), тулуп сольный и в каскаде. Все остальные элементы также были исполнены чисто. Он набрал 184,44 балла за это выступление и 272,89 балла в сумме.

"Я безумно рад, я прекрасно себя чувствовал и во время короткой, и во время произвольной программы, - сказал Алиев в ранге чемпиона. - Ощущаю много позитива и счастья. Благодарен всем, кто в меня верил, кто за меня болел".

Что касается Бржезины, который закрывал турнир одиночников, то он не выдержал бремя лидерства и завалил произвольную программу. С двумя падениями и одной "бабочкой" он получил всего 141,48 балла за произвольную программу и 231,25 в сумме за два проката. Это позволило занять седьмое место.

Артур Даниелян, показавший второй результат на отборочном чемпионате России, и в Граце получил "серебро" (246,74). Он исполнил два четверных сальхова, один из них в каскаде, но допустил обидное падение с тройного лутца. Тем не менее, это был достойный прокат для фигуриста, который начинал сезон с юниорских этапов Гран-при и даже не отобрался в финал серии.

Замкнул тройку призеров грузинский одиночник Морис Квителашвили (246,71), который, кстати, тренируется у Этери Тутберидзе.

Еще один россиянин Александр Самарин, который на прошлогоднем ЧЕ в Минске, выиграл "серебро", уступив только семикратному чемпиону Европы испанцу Хавьеру Фернандесу, на этот раз был далек от медальных позиций.

Самарин крайне неудачно откатал короткую программу, заняв лишь 13 место. Как стало известно чуть позже, Александр столкнулся с той же проблемой, что и Евгения Медведева на чемпионате России. Накануне ЧЕ у нашего одиночника сломался конек. Ему пришлось срочно раскатывать новую пару ботинок, что непросто для любого фигуриста, тем более такого высокого. Так что в произвольной Самарин тоже не избежал падений (145,66) и в итоге стал десятым (220,43).