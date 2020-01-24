Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение об условиях Brexit

Премьер-министр Борис Джонсон вслед за высшими должностными лицами Евросоюза в пятницу поставил подпись под соглашением об условиях Brexit. Ранее документ завизировали глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января", - написал британский премьер в Twitter. По его словам, в национальной истории Великобритании начинается "новая глава".

Формально Великобритания сможет покинуть "единую Европу" только 31 января. Перед этим договор должны одобрить депутаты Европарламента.