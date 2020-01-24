Эксперт оценил потери интернет-магазинов Китая от коронавируса

Люди стали отказываться от покупок в интернет-магазинах Китая из-за опасений заразиться новым коронавирусом.

Напомним, что число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 617 человек.

В связи с этим интернет-коммерция может понести финансовые потери, считает ряд экспертов.

"На мой взгляд, говорить о серьезных убытках не приходится, если только это не будет что-то типа Эболы в 10-кратном размере, - рассказал "Российской газете" Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер". - Безусловно, эмоционально это может влиять на потенциальных покупателей отказаться от посылок Aliexpress и прочих сервисов, однако все это будет иметь локальный эффект".

По мнению экономиста, в итоге вакцина от короновируса будет найдена, причем достаточно быстро, и постепенно весь этот негатив будет сходить на нет.

"Максимально возможный негативный эффект от этой ситуации для всего китайского e-commerce я бы оценил не более чем в 1,5 миллиарда долларов. А это меньше одного процента от всей месячной выручки", - добавил Нарек Авакян.