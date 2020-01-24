Новости

Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отправить ядом кураре 16:45
Три футболиста ФК "Машук-КМВ" дисквалифицированы за ставки 16:40
Футболист "Валенсии" Денис Черышев получил травму бедра 16:38
Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум" 16:20
Новый Kia Sorento: известна дата премьеры 16:12
Песков назвал Грефа успешным руководителем 16:08
Зарплаты мурманских учителей повысят до средних по региону 16:03
Лукашенко: Наука Беларуси способна решить самые амбициозные задачи 16:02
Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене 15:55
Названы первые признаки рака кожи 15:54
СК начал проверку взрыва газа в доме на Урале 15:45
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода 15:44
Бизнесмен из списка Forbes подарил уральской школе миллион долларов 15:40
В Коктебеле снесут десятки самостроев для реконструкции набережной 15:33
Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме 15:33
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки 15:30
Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо 15:30
В Уфе прокуратура проверит школу, где 12-летнюю девочку ударили ножом 15:25
Арестован крымчанин, прятавший взрывчатку по заданию спецслужб Украины 15:25
Власти Москвы вывезут из города радиоактивный грунт 15:24
"Зенит" объявил о переходе Краневиттера в "Монтеррей" 15:16
Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS 15:12
Один человек пострадал в результате взрыва в Хьюстоне 15:00
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани 15:00
Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 16:38
Рубрика: Спорт

Футболист "Валенсии" Денис Черышев получил травму бедра

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Michel Spingler Фото: AP Photo/Michel Spingler
Фото: AP Photo/Michel Spingler

Футболист сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ

Как сообщила пресс-служба команды, российский полузащитник из-за этого повреждения не сможет помочь клубу. Впрочем, точные сроки восстановления Черышева пока неизвестны.

Футболист травмировался во время матча 20-го тура Ла Лиги против "Мальорки". Тогда россиянина заменили еще в первой половине встречи.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл за клуб 16 матчей, в которых стал автором двух голов и один раз ассистировал партнерам. Напомним, что Черышев является игроком сборной России.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
Банк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Фигурное катание
Фигурное катание
Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы
ММА
ММА
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом