Футболист "Валенсии" Денис Черышев получил травму бедра

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Футболист сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра.
Как сообщила пресс-служба команды, российский полузащитник из-за этого повреждения не сможет помочь клубу. Впрочем, точные сроки восстановления Черышева пока неизвестны.
Футболист травмировался во время матча 20-го тура Ла Лиги против "Мальорки". Тогда россиянина заменили еще в первой половине встречи.
В нынешнем сезоне Черышев сыграл за клуб 16 матчей, в которых стал автором двух голов и один раз ассистировал партнерам. Напомним, что Черышев является игроком сборной России.