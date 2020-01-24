Футболист "Валенсии" Денис Черышев получил травму бедра

Футболист сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра.

Как сообщила пресс-служба команды, российский полузащитник из-за этого повреждения не сможет помочь клубу. Впрочем, точные сроки восстановления Черышева пока неизвестны.

Футболист травмировался во время матча 20-го тура Ла Лиги против "Мальорки". Тогда россиянина заменили еще в первой половине встречи.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл за клуб 16 матчей, в которых стал автором двух голов и один раз ассистировал партнерам. Напомним, что Черышев является игроком сборной России.