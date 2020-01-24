General Motors представил робота-такси

Над проектом под названием Origin долгие годы совместно трудились специально созданная GM компания Cruise и Honda.

Cruise Origin представляет собой челнок размером с крупный микроавтобус с парой раздвижных дверей с каждой стороны. В салоне не предусмотрено никаких органов управления, почти все внутреннее пространство отдано для размещения пассажиров и багажа. У передней и задней стенок лицом друг к другу установлены два трехместных дивана. В стенки встроены USB-порты, в потолке над сиденьями закреплено по монитору.

Для ориентации в пространстве Origin использует данные навигации, камер и датчиков, телеметрию. Челнок, не отвлекаясь ни на миг, мониторит обстановку вокруг, заглядывает дальше и видит в более широком спектре, чем человек. Искусственный интеллект анализирует данные и принимает решения также несравнимо быстрее человека. Адаптация системы автопилота происходила в "боевых условиях" на улицах Сан-Франциско.

Руководители проекта, подчеркивая совершенство системы, заверяют, что если гипотетически протянуть Сан-Франциско со всеми его хитросплетениями улиц и загруженным траффиком до атлантического берега США, Origin проделает этот путь без единой царапины.

Описывая экономический эффект от своей разработки, создатели придерживаются модели эксплуатации в режиме райдшеринга (когда берут попутчиков). Так вот, при максимальной загрузке в круглосуточном режиме, когда цена поездки для пассажира минимальна, средний житель Сан-Франциско (не прибегая с другим типам транспорта) сэкономит до 5000 долларов в год. Челнок рассчитан на службу в 1 миллион миль.

Несмотря на все выгоды, на улицах США завтра Origin ждать не следует, по федеральным законам выезд автомобилям без водителя на дороги запрещен. И пока Origin будут курсировать на закрытых территориях технопарков GM и Honda.