Япония подняла до 3-го уровень опасности в провинции Хубэй из-за коронавируса

МИД Японии повысил до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

Японское внешнеполитическое ведомство рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в указанный регион. "Мы держим связь с китайским правительством на разных уровнях. В случае необходимости мы поднимем вопрос на политическом уровне", - заявил Мотэги.

Напомним, что 24 января в Японии был зафиксирован второй случай заболевания пневмонией нового типа. Инфицированным оказался китайский турист, который с семьей прилетел в японскую столицу. В настоящее время он госпитализирован в одну из больниц Токио.

Вспышка коронавируса изначально была зарегистрирована в китайском городе Ухань. В настоящее время китайские власти принимают все возможные меры для сдерживания инфекции. Тем не менее, ситуация остается сложной. По последним данным, от болезни умерли 26 человек. При этом более чем у 800 людей подтвержден опасный диагноз.

Кроме того, вирус распространился за пределы Поднебесной. В частности, заболевшие люди обнаружены в Таиланде, Южной Корее, Сингапуре, США и на Тайване.