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24.01.2020 03:41
Рубрика: В мире

В Японии второй человек заболел опасным коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии второй человек заболел пневмонией нового типа. Инфицированным оказался турист, который накануне прилетел из китайского города Ухань в Токио.
Фото: REUTERS/Takehito Kobayashi Фото: REUTERS/Takehito Kobayashi
Фото: REUTERS/Takehito Kobayashi

По некоторым данным, мужчина почувствовал недомогание в середине января еще перед поездкой в японскую столицу. Тем не менее 19 января он отправился в Страну восходящего солнца. Его состояние не улучшилось, поэтому 20 января пациент показался врачам. Медики не выявили у него пневмонии и отправили домой. Два дня спустя у больного поднялась температура, и заболело горло. Он снова пошел в больницу. Тогда ему назначили лечение в стационаре.

Фото: Reuters/Aly Song
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Специалисты 24 января официально подтвердили инфицирование мужчины коронавирусом нового типа. В настоящее время заболевший находится в больнице.

Первый случай заболевания пневмонией нового типа в Японии был выявлен в середине января. Китаец, который постоянно проживает в японской префектуре Канагава, заразился во время посещения города Ухань. Он быстро пошел на поправку и был выписан из больницы.

Напомним, что вспышка пневмонии нового типа была зарегистрирована в декабре прошлого года в китайском населенном пункте Ухань. Заболевание стало быстро распространяться по территории КНР. К настоящему времени в Поднебесной от коронавируса умерли как минимум восемнадцать человек. Количество зараженных насчитывает 628 человек. Заболевшие также обнаружены за пределами Китая - в Таиланде, Южной Корее, США, Сингапуре и на Тайване.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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