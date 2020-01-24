В Японии второй человек заболел опасным коронавирусом

По некоторым данным, мужчина почувствовал недомогание в середине января еще перед поездкой в японскую столицу. Тем не менее 19 января он отправился в Страну восходящего солнца. Его состояние не улучшилось, поэтому 20 января пациент показался врачам. Медики не выявили у него пневмонии и отправили домой. Два дня спустя у больного поднялась температура, и заболело горло. Он снова пошел в больницу. Тогда ему назначили лечение в стационаре.

Специалисты 24 января официально подтвердили инфицирование мужчины коронавирусом нового типа. В настоящее время заболевший находится в больнице.

Первый случай заболевания пневмонией нового типа в Японии был выявлен в середине января. Китаец, который постоянно проживает в японской префектуре Канагава, заразился во время посещения города Ухань. Он быстро пошел на поправку и был выписан из больницы.

Напомним, что вспышка пневмонии нового типа была зарегистрирована в декабре прошлого года в китайском населенном пункте Ухань. Заболевание стало быстро распространяться по территории КНР. К настоящему времени в Поднебесной от коронавируса умерли как минимум восемнадцать человек. Количество зараженных насчитывает 628 человек. Заболевшие также обнаружены за пределами Китая - в Таиланде, Южной Корее, США, Сингапуре и на Тайване.