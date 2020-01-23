В Китае зафиксирована первая жертва коронавируса вне очага заражения

В КНР зафиксирована первая гибель от нового коронавируса вне очага первоначального распространения заболевания. Речь идет о провинции Хэбэй.

По данным местных органов здравоохранения, скончался пациент в возрасте 80 лет. Умер он накануне, однако информацию о том, что он был заражен коронавирусом, подтвердили только в четверг. Таким образом, общее число жертв вируса достигло 18 человек.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек.

К 5 января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и по одному в Сингапуре, Таиланде и в Японии. На сегодняшний день случаи заражения была зафиксированы также в США и Сингапуре, а число зараженных в Китае достигло 617 человек.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.