Второй случай пневмонии нового типа зафиксирован в Японии

Еще один человек попал в больницу в Японии с коронавирусом 2019-nCoV. Пневмония нового типа была диагностирована у 40-летнего гражданина Китая, недавно вернувшийся из Ухани.

Инцидент произошел в Токио, передает ТАСС. Для Японии это уже второй случай заражения. Инфицирование коронавирусом нового типа ранее было зарегистрировано в японской префектуре Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в указанном регионе. В начале января мужчина посетил город Ухань и после возвращения в Японию почувствовал недомогание.

Накануне японское внешнеполитическое ведомство повысило уровень опасности до второго (по четырехбалльной шкале) в отношении китайского города Ухань. Гражданам островного государства рекомендовано воздержаться от поездок в указанный населенный пункт. Возвращающимся из КНР японцам в случае обнаружения первичных симптомов простудного заболевания необходимо незамедлительно надеть маску и обратиться к врачам.

По последним сведениям, в Поднебесной выявлен 571 заболевший пневмонией нового типа. При этом как минимум 18 человек не смогли побороть инфекцию и умерли. Около 100 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.