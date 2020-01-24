Число заболевших коронавирусом достигло 830 человек





Вирус еще более опасен, чем считалось

Информация обновляется с каждым днем, так как количество случаев продолжает расти, отмечает The Daily Mail. Выяснилось, что смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии, гораздо более опасен, чем считалось ранее, и тот, кто заболел, может заразить другого человека простым кашлем или чиханием, говорят ученые. Это РНК-вирус (РНК - тип генетического материала, называемого рибонуклеиновой кислотой). А это означает, что он распадается на клетки внутри носителя вируса и использует их для размножения. "Коронавирусы - это семейство вирусов, которые заражают широкий спектр различных видов, включая людей, крупный рогатый скот, свиней, кур, собак, кошек и диких животных", - пояснила доктор Хелена Майер из Института Пирбрайта. По ее словам, до тех пор, пока новый коронавирус не был идентифицирован, было известно только шесть разных коронавирусов, которые заражают людей. Четыре из них вызывают легкое заболевание типа простуды, но с 2002 года появились два новых коронавируса, которые могут инфицировать людей и привести к более тяжелому заболеванию (тяжелый острый респираторный синдром (SARS) (атипичная пневмония - Ред.) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) коронавирус).

Умер после визита к родственникам

Первая смерть от коронавируса также была подтверждена за пределами провинции Хубэй. Комиссия по здравоохранению в Хэбэе, северной провинции, граничащей с Пекином, заявила, что 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухани, куда он приехал для того, чтобы увидеться с родственниками, сообщает The Associated Press.

Напомним, что первые случаи заболевания коронавирусом в Ухани были связаны с людьми, которые работали или посещали рынок морепродуктов, теперь закрытый для расследования. Считается, что ранее неизвестный штамм вируса появился в результате незаконной торговли дикими животными на рынке в Ухани. Хотя он официально является рынком морепродуктов, на нем продавались и другие мертвые и живые животные, в том числе саламандры, змеи, павлины, дикобразы и даже верблюжье мясо. По оценке экспертов, вирус мог быть передан от змей или летучих мышей, которые также нелегально продавались на рынке, однако он может мутировать. Мутации могут сделать его более смертоносным или заразным, отмечают вирусологи.

Исследователи из Пекинского университета проанализировали гены коронавируса и выяснили, что они наиболее близко соответствуют вирусам, которые, как правило, поражают змей. "Результаты, полученные в результате нашего анализа, впервые свидетельствуют о том, что змея является наиболее вероятным носителем 2019-nCoV", - отметили ученые.

Рост в геометрической прогрессии

Отметим, что к восьмому января было зарегистрировано всего 59 случаев заболевания, а семь человек находились в критическом состоянии. Были разработаны тесты для нового вируса, однако число зарегистрированных случаев заражения начало расти в геометрической прогрессии.

На данный момент не существует вакцины против вируса, который может распространяться через дыхательные пути. Симптомы включают жар, затрудненное дыхание и кашель.

Несмертельные случаи были обнаружены как минимум в семи других странах, сообщает Reuters. За пределами КНР случаи заболевания были подтверждены в Соединенных Штатах, Японии, Тайване, Южной Корее и Таиланде. Кроме того, в четверг Сингапур и Вьетнам также сообщили о первых случаях заболевания.

Тем временем власти Китая закрыли на карантин уже три города, где в общей сложности проживают около 18 миллионов человек. По оценке наблюдателей, эти меры не имеют себе равных по размеру и охватывают территории, где проживает больше людей, чем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго вместе взятых. Местные власти потребовали от всех жителей носить маски в общественных местах. Органы здравоохранения принимают чрезвычайные меры по предотвращению распространения вируса, помещая зараженных в пластиковые колбы и коробки с воздухом, поступающим в них через фильтры.

Миллионный город стал безлюдным

В Ухани закрыты железнодорожный вокзал и аэропорт, кроме того, остановлено движение на паромах, метро, а также автобусное сообщение. Как отмечают наблюдатели, непривычно безлюдными стали обычно шумные улицы, торговые центры, рестораны и другие общественные места в городе с населением 11 миллионов человек. Полиция проверяет все въезжающие в город автомобили, но не перекрыла дороги, ведущие в Ухань. Аналогичные меры были введены в пятницу в близлежащих с Ухань городах Хуанган и Эчжоу. В Хуангане, где проживает семь миллионов человек, были закрыты театры, интернет-кафе и другие развлекательные центры.

В Пекине на неопределенный срок были отменены крупные мероприятия, в том числе традиционные храмовые ярмарки, которые являются неотъемлемой частью китайского Лунного Нового года, начинающегося 25 января. Администрация "Запретного города", дворцового комплекса в Пекине, который в настоящее время является музеем, объявила о том, что он будет закрыт на неопределенный срок с субботы. Чиновники здравоохранения опасаются, что скорость заболевания в период новогодних каникул может ускориться, поскольку сотни миллионов китайцев намерены путешествовать внутри страны и за границу.

Китайские власти не пояснили, как долго будет продолжаться карантин. "Насколько мне известно, попытки содержать на карантине город с населением 11 миллионов человек являются новыми для науки, - заявил АР Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае. - До сих пор это не рассматривалось в качестве меры общественного здравоохранения. На данном этапе мы не можем сказать, будет это работать или нет".

Со своей стороны Джонатан Болл, профессор в области молекулярной вирусологии в Университете Ноттингема в Великобритании, сказал, что "блокировки городов" в КНР выглядят научно обоснованными. "Пока не будет лучшего понимания ситуации, я думаю, это не лишено смысла. Все, что ограничивает передвижения людей во время вспышки заболевания, очевидно, будет работать", - отметил ученый.

Информационное агентство уточняет, что во время разрушительной вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году власти Сьерра-Леоне ввели трехдневный национальный карантин, когда работники здравоохранения ходили по домам в поисках скрытых случаев заболевания. Медики и представители ритуальных служб были единственными, кому разрешалось свободно передвигаться в стране. Раздраженные жители жаловались на нехватку продовольствия.

ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию

На этом фоне руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решило не объявлять вспышку заболевания коронавирусом глобальной чрезвычайной ситуацией. В противном случае, отмечают эксперты, данный шаг мог бы потребовать привлечения большего количества сил и средств на борьбу со вспышкой заболевания, а также, с другой стороны, привести к ограничениям торговли и путешествий и другому экономическому ущербу.

"Это решение не следует воспринимать как признак того, что ВОЗ не считает ситуацию серьезной или что мы не воспринимаем ее всерьез, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес. - ВОЗ следит за этой вспышкой каждую минуту каждого дня". "Даже если (количество случаев) будет исчисляться тысячами, это нас не удивит", - сказал эксперт ВОЗ Гауден Галеа, добавив, что количество инфицированных не является показателем тяжести вспышки заболевания, пока уровень смертности во время нее остается относительно низким.

В международной организации отметили открытость властей Китая в обмене информацией о заболевании.