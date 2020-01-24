Число жертв коронавируса нового типа достигло 25

Не менее 25 человек скончались в Китае в результате инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV. Число зараженных достигло 830. Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.

Обновленные данные опубликовали комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает ТАСС.

Новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.

Специалисты Роспотребнадзора ранее призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом. Заболевшие также обнаружены за пределами Китая - в Таиланде, Южной Корее, США, Сингапуре и на Тайване.