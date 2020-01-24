Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV. Рекомендация действует до стабилизации эпидемиологической ситуации в КНР.

По последним сведениям, в Поднебесной выявлен 571 заболевший пневмонией нового типа. При этом как минимум 18 человек не смогли побороть инфекцию и умерли. Около 100 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.

Ранее руководитель управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова предупредила об увеличении числа заболевших гриппом в РФ. Тем, кто не сделал прививку, ведомство посоветовало соблюдать правила гигиены и вести здоровый образ жизни.