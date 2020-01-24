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24.01.2020 19:41
Рубрика: Культура

Кончаловский: Памятник Советскому солдату должен быть легко тиражируем

Текст: Владимир Емельяненко
Первое в 2020 году заседание творческого совета по монументальному искусству Российского военно-исторического общества (РВИО) рассмотрело два важных вопроса. Первое - каким будет облик и образ памятника Советскому солдату, который планируется устанавливать во всех регионах страны. Второй - каким будет художественное решение монумента герою русско-персидских войн генералу Петру Котляревскому. Ему памятник, как ожидается, будет открыт в Феодосии в 2020 году.

Полемики об облике памятника Советскому солдату, не было. Эксперты - скульпторы, писатели, артисты, искусствоведы и сенаторы, согласились с инициативой творческого совета РВИО - памятник Советскому солдату будет типовым.

Фото: iStock
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- Он должен быть легко тиражируемым, как фотография. - считает Андрей Кончаловский. - Тут как раз важна не эстетическая функция, не индивидуальность, а тираж. В этом нет ничего плохого. "Чтобы похож был", - это мечта земляков, односельчан, соседей по улице. Поэтому в типовом памятнике важнее не некий эстетический символ, а историческая память о солдате, который родился и вырос в этом городе или селе.

Как сообщили "РГ" в РВИО, разрабатывается 5-7 типов памятников, которые будут устанавливаться в регионах до десяти памятников в год. Их будут ставить там, где "будет проявлена инициатива "снизу".

Так же творческий совет РВИО обсудил концепцию художественного облика памятника генералу Петру Котляревскому. Макеты четырех вариантов памятников Котляревскому, прошедших в финал конкурса, творческий совет принял, но остался недоволен.

- За двадцать последних лет у скульпторов, как и у кинематографистов, живописцев, художников в целом, размылись ориентиры, - считает Кончаловский. - Нет эстетических столпов, каким был, например, Вучетич. Или они стремительно сменяют друг друга. Российское монументальное искусство ищет себя, хотя не может развиваться без традиций. А во многих предложенных вариантах памятника Котляревскому чувствуется отсутствие традиции. Без нее памятник не живет.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
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Творческий совет РВИО настоял на доработке всех четырех, прошедших в финал конкурса, вариантов памятника.

Глава РВИО Владимир Мединский на творческий совет пришел в день его назначения помощником президента России.

- Я надеюсь в новой должности, какими бы делами Владимир Мединский не занимался, он останется в культурной повестке, - сказал председатель творческого совета РВИО, режиссер Андрей Кончаловский. - Я не могу отказаться от надежды, что он продолжит ту культурную политику, которая проводилась им в последние годы, а она свидетельствует об умении просчитывать на несколько шагов вперед. Культурное пространство в последние годы пришло к тому, что оно думает не о том, как будет существовать культура 2020-2021 годов, а как она будет существовать в 2030-х или 2040-х годах.

Фото: Игорь Курашов/РГ
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Кончаловский на примере близкого ему кинематографа отметил, что "меня вдохновляли волевые решения Мединского, касающиеся продвижения российского кинематографа на отечественном кинорынке. В последние годы благодаря пропаганде российского кино оно получает реальное место в российском прокате. Это чрезвычайно важно".

Сам же Мединский от ответов на вопросы о том, как будет разделен функционал в его новой должности, пока уклонился до уточнения круга его обязанностей.

Справка "РГ"

Генерал Петр Степанович Котляревский (1782-1851г.г.) - участник русско-персидских и русско-турецкой войн, прошедший путь от рядового до генерала. Его назвали "кавказским Суворовым".

Памятник Петру Котляревскому поставят в Феодосии в 2020 году. Монумент установят неподалеку от Феодосийской картинной галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского, который был дружен с Котляревским.

Культура Арт Музеи и памятники

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