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24.01.2020 19:41
Рубрика: В мире

Нетаньяху на русском обратился к Путину после визита в Израиль

Текст: Владимир Шилов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за недавний визит в Израиль. Соответствующее обращение опубликовано в микроблоге его канцелярии в Twitter.

Фото: Heidi Levine/Pool via REUTERS
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"Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль", - написал израильский премьер на русском. В конце прошлого года Нетаньяху также продемонстрировал знание языка Пушкина и Толстого, поздравив репатриантов из бывшего СССР с Новым годом.

23 января российский лидер прибыл в Израиль, где принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, а также в церемонии открытия памятника, посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

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