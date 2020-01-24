Нетаньяху на русском обратился к Путину после визита в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за недавний визит в Израиль. Соответствующее обращение опубликовано в микроблоге его канцелярии в Twitter.

"Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль", - написал израильский премьер на русском. В конце прошлого года Нетаньяху также продемонстрировал знание языка Пушкина и Толстого, поздравив репатриантов из бывшего СССР с Новым годом.

23 января российский лидер прибыл в Израиль, где принял участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, а также в церемонии открытия памятника, посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда.