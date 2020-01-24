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24.01.2020 15:10
Рубрика: В мире

Очевидцы из Уханя: власти дезинфицируют город с вертолетов

Текст: Николай Грищенко

В Китае власти города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса, предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с новым видом смертельной пневмонии. О том, что происходит в закрытом на карантин мегаполисе, стало известно от находящихся в агломерации граждан бывшего Советского Союза.

"Все в масках, службы спасения проводят дезинфекцию всевозможными способами - переносными распылителями и целыми машинами. Задействовали даже вертолеты", - рассказала KP.Ru украинка Кристина Калашникова.

Фото: REUTERS/Jason Lee
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Российская студентка университета Даляня по имени Ирина сообщила, что карантинные мероприятия в Ухане также распространяются и на туристов. В городе, где проживает 4 миллиона человек, остановлено метро, не работает общественный транспорт и службы такси, а власти выдают градусники и читают лекции "Безопасность при эпидемии".

Паники среди местного населения не наблюдается, но часть жителей Уханя, в том числе городов Эчжоу, Чиби, Хуанган и Сяньнин, пытается "партизанскими тропами" покинуть районы, где бушует эпидемия.

"Это в основном китайцы, местные. Они общаются в чатах, проверяют, какие дороги еще не закрыты. Но, думаю, в течение двух суток выехать отсюда уже станет невозможно: китайская армия работает очень хорошо и скоро перекроет город полностью, - сообщила 27-летняя Виктория Маковцова.

Кстати

Китайская авиакомпания China Southern Airlines отменила прямые рейсы из Москвы в город Ухань. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 876 человек, из них 26 человек скончались.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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