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24.01.2020 14:08
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии просьбы о помиловании от Иссахар

Текст: Кира Латухина

Гражданка Израиля Иссахар, осужденная в России за контрабанду и хранение наркотиков, не обращалась с просьбой о помиловании и это "тормозит" весь процесс. Об этом заявили в Кремле.

Вчера Иссахар посетила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Это все было на фоне контактов президента Владимира Путина в Иерусалиме, в том числе встречи с матерью девушки, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил слова Путина о том, что, по его убеждению, все будет хорошо. "Вместе с тем уже во второй половине дня мы получили информацию от Москальковой, еще находясь в Иерусалиме, что пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту с просьбой о помиловании", - заметил он.

"И это пока весь процесс "тормозит"", - пояснил Песков. "Просьба о помиловании со стороны премьер-министра Нетаньяху констатируется с точки зрения де-факто, но это не основание для действий с точки зрения де-юре", - пояснил он. "Есть российские законы и они должны исполняться", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании, - уточнил Песков. - Эта информация по состоянию на вчера, на вторую половину дня, которая была очно во время встречи передана Москальковой". "Должны быть соблюдены формальности", - заключил он.

Напомним, что Иссахар не обращалась с просьбой о помиловании, потому что считает, что обращения израильского премьер-министра и ее матери достаточно. Об этом вчера заявила журналистам Москалькова.

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