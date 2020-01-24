Посольство: Граждане России не пострадали при стрельбе в Германии

Граждане России не пострадали при стрельбе в немецком городке Рот-ам-Зе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российском посольстве в Берлине со ссылкой на представителя полиции земли Баден-Вюртемберг.

"По информации правоохранительных органов, среди пострадавших на юго-западе ФРГ российских граждан нет", - отметили в диппредставительстве.

Выстрелы прозвучали в пятницу во второй половине дня в кафе в самом центре города. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, по меньшей мере двое ранены. Первоначально спецслужбы начали отрабатывать террористическую версию, однако сейчас следствие исходит из того, что причиной кровопролития стал бытовой конфликт. По некоторым данным, преступник состоял с жертвами в семейных отношениях.