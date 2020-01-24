Указ Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № 57 "О внесении изменения в Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490"

1. Внести в Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. №490 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1395; № 24, ст. 2392; 2005, № 32, ст. 3272; 2007, № 13, ст. 1530; 2008, № 43, ст. 4919; 2010, № 3, ст. 274; 2011, № 4, ст. 572; 2013, № 7, ст. 632; № 49, ст. 6399; 2014, № 30, ст. 4286; 2015, № 11, ст. 1585; 2016, № 35, ст. 5302; 2018, № 25, ст. 3647), изменение, заменив в абзаце втором пункта 3 слова "два заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации" словами "три заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин