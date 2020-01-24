Путин назначил Козака замруководителя администрации президента

Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ датирован 24 января.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что с 2008 года Козак работал вице-премьером. Он отвечал за проведение Олимпиады-2014, позже курировал вопросы, связанные с новыми субъектами РФ - Крымом и Севастополем. С 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность.

Ранее Путин внес изменение в положение о президентской администрации. Согласно указу, число заместителей руководителя администрации президента РФ увеличено с двух до трех.