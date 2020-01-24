Пушков посоветовал Трампу вдумчиво посмотреть на часы Судного дня

Причина перевода часов Судного дня - в обострении ситуации в мире, которое произошло из-за развала системы контроля над ядерным оружием. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя символический перевод стрелок в часах Судного дня на 20 секунд вперед.
Теперь, по их данным, до так называемой ядерной полуночи остается всего 100 секунд - рекордно короткое время за всю историю. Американские ученые, которые и занимаются соответствующими наблюдениями, поводом к переводу стрелок назвали рост ядерной угрозы, климатические проблемы и кампании по распространению фейковой информации в киберпространстве.
"Надо бы [президенту США Дональду] Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы, - написал Пушков в своем Twitter. И добавил: - Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США", - констатировал политик.
Как напоминает РИА Новости, часы Судного дня впервые были опубликованы на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" США в 1947 году. В 2018 и 2019 годах стрелки застыли в двух минутах до полуночи. То есть, на том же уровне, как в 1953-м, когда было проведено первое испытание водородной бомбы. Теперь угроза ядерного катаклизма кажется ученым еще более серьезной.
Американские ученые перевели Часы ссудного дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идёт не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идёт от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 23, 2020