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Рубрика: Власть

Пушков посоветовал Трампу вдумчиво посмотреть на часы Судного дня

Причина перевода часов Судного дня - в обострении ситуации в мире, которое произошло из-за развала системы контроля над ядерным оружием. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя символический перевод стрелок в часах Судного дня на 20 секунд вперед.

Фото: Flickr
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Теперь, по их данным, до так называемой ядерной полуночи остается всего 100 секунд - рекордно короткое время за всю историю. Американские ученые, которые и занимаются соответствующими наблюдениями, поводом к переводу стрелок назвали рост ядерной угрозы, климатические проблемы и кампании по распространению фейковой информации в киберпространстве.

"Надо бы [президенту США Дональду] Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы, - написал Пушков в своем Twitter. И добавил: - Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США", - констатировал политик.

Как напоминает РИА Новости, часы Судного дня впервые были опубликованы на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" США в 1947 году. В 2018 и 2019 годах стрелки застыли в двух минутах до полуночи. То есть, на том же уровне, как в 1953-м, когда было проведено первое испытание водородной бомбы. Теперь угроза ядерного катаклизма кажется ученым еще более серьезной.

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