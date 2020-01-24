Путин обсудил работу энергосистемы страны

О том, как энергосистема страны проходит аномально теплый период, президенту на встрече в Ново-Огарево рассказал глава "Россетей" Павел Ливинский. Массовых отключений нет. Речь также шла об итогах года и планах развития.

"Как год прошли?" - поинтересовался Владимир Путин. "Год отработали очень достойно", - заверил собеседник. Все задачи выполнены. По итогам прошлого года прибыль 125 млрд рублей. "Мы получили повышение кредитного рейтинга. Снизили долговую нагрузку группы компаний "Россети"", - сообщил он. И выросла стоимость акций, капитализация, на 80 процентов.

"Мы сейчас находимся в середине осенне-зимнего периода. Несмотря на то, что температура в европейской части России аномально теплая, хватает и аномальных явлений. Проходим без массовых отключений, справляемся. Все дежурные бригады и аварийные источники в готовности находятся", - подчеркнул Ливинский. "Уверен, что не подведем, Владимир Владимирович, в осенне-зимний период", - сказал он.

"Как финансовые результаты?" - поинтересовался президент. "По прибыли - 125 миллиардов, это на уровне 2018 года. Выручка, показатель EBITDA, финансовой устойчивости - мы все в рамках бизнес-плана выполнили, даже с увеличением", - последовал ответ.

Наиболее тяжелая финансовая ситуация была в "Россети Северный Кавказ", но план выхода из убыточного состояния понятен. Принято отдельное постановление правительства, по нему выполняются показатели снижения потерь. "К 2023 году мы выведем его из убытков", - уверен глава компании. "Это последнее, единственное убыточное ДЗО в группе компаний "Россети". Все остальные у нас стабильно устойчивые, прибыльные. Были проблемы в "Ленэнерго", они у нас решены еще в 2018 году", - сообщил он.

Спросил Владимир Путин и о планах развития. "За 2019 год мы 322 тысячи договоров техприсоединения выполнили, - сказал собеседник. - Суммарная нагрузка, которую присоединили, - население, бизнес, промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство - это 14,5 гигаватта мощности, огромная нагрузка".

Все мероприятия комплексного плана расширения и развития магистральной инфраструктуры выполнены, такие объекты, как энергоснабжение газопровода "Сила Сибири", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, усиление надежности Московского региона, перечислил Ливинский. На этот год сводная инвестиционная программа - около 290 миллиардов рублей, в ней учтены все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия.

"Основные крупные объекты - это ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске для присоединения новых потребителей города Мурманска, это пять высоковольтных подстанций и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области", - сообщил докладчик. "Мы абсолютно можем работать сегодня в изолированном режиме, мы полностью себя энергообеспечиваем в случае любых нештатных и штатных ситуаций в Калининградской области", - уточнил он. "Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности", - продолжил Ливинский. Это учитывается в планах развития, и в 2020 году все идет в срок, в том числе и второй этап по увеличению надежности Московского региона.