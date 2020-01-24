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24.01.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Ярославля начала проверку по факту ДТП с автобусами

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Прокуратура Ярославля проведет проверку по факту ДТП с автобусами, в котором один человек погиб и 16 пострадали.

Кроме того, надзорное ведомство оценит деятельность автотранспортного предприятия по организации пассажирских перевозок на территории города. Об этом сообщил прокурор Ярославля Игорь Мокичев.

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- Будут определены как причины аварии, так и результаты деятельности предприятия, которые могли повлечь данные нарушения. По предварительной оценке, сделанной совместно с органами ГИБДД, имел место человеческий фактор, нарушение правил дорожного движения, но окончательные выводы можно сделать только при полной проверке, - заявил прокурор.

Авария с участием двух автобусов ЛиАЗ и легкового автомобиля произошла 24 января около семи часов утра на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле. Автобусы следовали в попутном направлении. После столкновения друг с другом один из них задел легковушку.

В результате ДТП погиб пассажир одного из ЛиАЗов. 16 пострадавших обратились за медпомощью в больницу скорой помощи имени Соловьева. Пятеро из них доставлены бригадами скорой помощи. Детей среди травмированных нет.

По словам директора Соловьевской больницы Натальи Даниленко, основной характер травм - ссадины, ушибы, растяжения. Пока госпитализированы три человека. У всех состояние средней степени тяжести.

- В дальнейшем будут проводиться дообледования, и информация по количеству госпитализированных будет уточняться, - добавила Наталья Даниленко.

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