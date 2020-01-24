В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб

В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.

В правительстве Ярославской области уточнили, что одиннадцать человек обратились за медпомощью самостоятельно, пятеро доставлены на машинах скорой помощи. Один человек погиб.

- Для травмированных проводится комплекс диагностических процедур, - сообщили в управлении массовых коммуникаций облправительства.

Авария с участием двух автобусов ЛиАЗ и легкового автомобиля произошла около семи часов утра на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле. Автобусы следовали в попутном направлении. После столкновения друг с другом один из них задел легковушку.

Информация о пострадавших уточняется.