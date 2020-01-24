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24.01.2020 18:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузнецова рассказала о состоянии детей, найденных в аварийном доме в Чите

Текст: Владимир Емельяненко

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что состояние четырех детей, найденных волонтерами в аварийном доме в Чите, оценивается как удовлетворительное

Фото: iStock
В Чите завели дело после обнаружения в заброшенном доме многодетной семьи

23 января один из жителей Читы обнаружил в заброшенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от пяти до 12 лет. Дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. Сегодня разные общественные организации предоставили семье временное жилье, оказали первую помощь, жители города собрали необходимую одежду и еду.

- Состояние у всех детей удовлетворительное, после обследований старшие ребята снова начнут ходить школу, младшие - в детский сад, - заявила Анна Кузнецова.

Фото: iStock
Глава Забайкалья поможет многодетной семье, жившей в развалинах дома

По ее словам, ведутся поиски матери детей, а также рассматриваются разные варианты жизнеустройства детей и семьи.

Следственные органы и прокуратура организовали проверку.

Пока, как установили волонтеры Читы, сначала семья жила в сельской местности в частном доме, приобретенном в том числе на средства материнского капитала. Затем семья переехала в Читу, где ей была предоставлена квартира, оказана помощь в благоустройстве жилья и устройстве матери на работу. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно пропала из поля зрения органов опеки.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека ДФО Забайкальский край

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