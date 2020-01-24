Кузнецова рассказала о состоянии детей, найденных в аварийном доме в Чите

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что состояние четырех детей, найденных волонтерами в аварийном доме в Чите, оценивается как удовлетворительное

23 января один из жителей Читы обнаружил в заброшенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от пяти до 12 лет. Дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. Сегодня разные общественные организации предоставили семье временное жилье, оказали первую помощь, жители города собрали необходимую одежду и еду.

- Состояние у всех детей удовлетворительное, после обследований старшие ребята снова начнут ходить школу, младшие - в детский сад, - заявила Анна Кузнецова.

По ее словам, ведутся поиски матери детей, а также рассматриваются разные варианты жизнеустройства детей и семьи.

Следственные органы и прокуратура организовали проверку.

Пока, как установили волонтеры Читы, сначала семья жила в сельской местности в частном доме, приобретенном в том числе на средства материнского капитала. Затем семья переехала в Читу, где ей была предоставлена квартира, оказана помощь в благоустройстве жилья и устройстве матери на работу. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно пропала из поля зрения органов опеки.