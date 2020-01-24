В Чите задержали отца, скрывавшегося в аварийном доме с четырьмя детьми

В Чите задержали отца четырех детей, который проживал вместе с ними в заброшенном доме, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю.

"Мужчина будет помещен в СИЗО, так как находился в розыске из-за неявки в суд. Он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ)", - рассказала начальник отдела информации и общественных связей краевого МВД Лариса Иванова.

По данным полиции, мужчина уже имел судимости. Никаких обвинений, связанных с условием содержания детей, родителю не предъявили.

Ранее сообщалось, что следственный комитет и прокуратура проверяют информацию о том, что четверо несовершеннолетних проживают в помещении, где нет отопления и нормальных бытовых условий. Дети обогреваются возле костра, имеют неухоженный вид.

Ход проверки находится на контроле у главы СУ СК по Забайкальскому краю.