В Саратове арестовали участника ДТП, в котором погибли четыре человека

Суд избрал меру пресечения водителю микроавтобуса, участнику ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще пятеро были госпитализированы.

Как уже сообщала "РГ", на трассе Нижний Новгород - Саратов возле села Полчаниновка столкнулись минивэн Hyundai и автомобиль ГАЗ-3110. В результате ДТП погибли водитель "Волги" и три пассажира минивэна.

Как информирует пресс-служба СУ СК по региону, 30-летнему водителю минивэна Hyundai предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с местом содержания в больнице, где сейчас водитель находится на лечении.