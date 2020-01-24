В Уфе установили причины пожара в депо, где погибли два человека

Пожар, который произошел 3 января в уфимском депо и унес жизни двух человек, произошел из-за взрыва топливного бака тепловоза, который готовили к запуску. Об этом сообщили в Гострудинспекции в РБ.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в частном депо. Выяснилось, что за полчаса до взрыва на тепловоз устанавливали топливные трубки. Те, что не подходили, гнули, используя открытое пламя, смесь пропана и кислорода. В инспекции уточняют, что работа велась непосредственно над топливным баком тепловоза. При этом электрогазосварщик и слесарь топливной аппаратуры, выполнявшие данные работы, просто не знали, что накануне в бак залили около двух тонн дизеля. Кроме того на месте проведения работ не проводились замеры газовоздушной среды.

В результате взрыва, тепловоз начал гореть. В итоге два человека получили ожоги 90 процентов тела. Это 41-летний индивидуальный предприниматель, работавший по договору слесарем, который в тот момент стравливал воздух, и 48-летний машинист тепловоза. Он просто стоял рядом с топливным баком. Оба пострадавших скончались.

В гострудинспекции пришли к выводу, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также не проведение обучения и проверки знаний по охране труда.

Люди, которые отвечали за охрану труда на данном предприятии, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.