Новости

Прокуратура Ярославля начала проверку по факту ДТП с автобусами 12:10
В Саратове арестовали участника ДТП, в котором погибли четыре человека 12:03
Видео: водитель на ходу очищает лобовое стекло от снега 12:03
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании 11:57
На фабрике по производству мороженого на Дону произошел пожар 11:53
Опубликован снимок нового коронавируса под микроскопом 11:46
Балаклавскую бухту углубят ради яхтенной марины 11:42
В Роскачестве рассказали, зачем сомелье носят с собой советские копейки 11:42
Из курганского поселка перестанут откачивать сточные воды 11:40
Япония подняла до 3-го уровень опасности в провинции Хубэй из-за коронавируса 11:40
В Чите задержали отца, скрывавшегося в аварийном доме с четырьмя детьми 11:38
Единственный в мире: Ка-52 получил систему широкополосной связи 11:33
У побережья Крыма зафиксирован разлив нефтепродуктов 11:25
Томич украл у жителя села две тонны меда в ведрах 11:24
В Петербурге разговорчивый водитель сам отдал полиции наркотики 11:23
В Белгороде разработали препарат для лечения болезни Паркинсона 11:22
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре 11:21
В Уфе установили причины пожара в депо, где погибли два человека 11:17
В Коми арестантов накормили овсянкой с жуками 11:14
Названо слабое место США в случае войны 11:13
Петербургские врачи не нашли коронавирус у трех пациентов из Китая 11:10
В Сибири телефонные мошенники обманули 17 человек за сутки 11:09
Полярники сняли видеопоздравление ко Дню белорусской науки 11:01
Самый выгодный электромобиль собрал $60 млн за 50 дней 11:00
ФСБ задержала крымчанина, создавшего тайники со взрывчаткой 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе установили причины пожара в депо, где погибли два человека

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Пожар, который произошел 3 января в уфимском депо и унес жизни двух человек, произошел из-за взрыва топливного бака тепловоза, который готовили к запуску. Об этом сообщили в Гострудинспекции в РБ.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области
При пожаре под Томском погибли одиннадцать работников пилорамы

По данным ведомства, несчастный случай произошел в частном депо. Выяснилось, что за полчаса до взрыва на тепловоз устанавливали топливные трубки. Те, что не подходили, гнули, используя открытое пламя, смесь пропана и кислорода. В инспекции уточняют, что работа велась непосредственно над топливным баком тепловоза. При этом электрогазосварщик и слесарь топливной аппаратуры, выполнявшие данные работы, просто не знали, что накануне в бак залили около двух тонн дизеля. Кроме того на месте проведения работ не проводились замеры газовоздушной среды.

В результате взрыва, тепловоз начал гореть. В итоге два человека получили ожоги 90 процентов тела. Это 41-летний индивидуальный предприниматель, работавший по договору слесарем, который в тот момент стравливал воздух, и 48-летний машинист тепловоза. Он просто стоял рядом с топливным баком. Оба пострадавших скончались.

В гострудинспекции пришли к выводу, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также не проведение обучения и проверки знаний по охране труда.

Люди, которые отвечали за охрану труда на данном предприятии, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
Банк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов