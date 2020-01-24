Заведено дело на врачей, не лечивших нижегородцев с болезнью Фабри

В Нижегородской области после проверки СК возбудили уголовное дело в отношении врачей, заподозренных в халатности при назначении лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей". По ней предусмотрено наказание от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

Следствие установило, что с 2017 года по январь 2020 года должностные лица Сосновской ЦРБ не назначали нескольким жителям района препараты, рекомендованные по жизненным показаниям. Речь идет о целой семье, страдающей болезнью Фабри: редким генетическим заболеванием. На минувшей неделе во время диализа скончался один из ее членов.

В СУ СК уточнили, что расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.