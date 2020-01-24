Земфира даст первый концерт года на фестивале "Рок над Волгой"

Земфира прервет затянувшееся молчание 27 июня. Об этом рассказали организаторы фестиваля "Рок над Волгой".

- Международный рок-фестиваль в Самаре, проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, объявил имя еще одного хедлайнера. Помимо ранее заявленных отечественных хитмейкеров "Би-2", "Мумий Тролль", американской рок-группы Papa Roach, на девятичасовом рок-марафоне выступит музыкант и автор песен Земфира. Певица обещает, помимо любимых миллионами хитов, исполнить новые песни, - сообщили сегодня в петербургской компании NCA, возрождающей этот легендарный open-air.

Напомним, что еще в сентябре 2018 года Земфира объявила о том, что уходит в творческий отпуск на год ради записи нового альбома. Новые песни у нее уже есть, и две из них она исполнила во время фестиваля PARUS 2 ноября 2019 года, в Дубаи (и больше в прошлом году не выступала). Конечно, поклонники заждались премьер.

Кстати

Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 годы. На последнем присутствовало уже 700 тысяч человек - рекорд российских open-air. Впрочем, тогда вход был свободным, а теперь за билеты придется платить. Хотя сеты Земфиры, "Мумий Тролля" и "Би-2" того, безусловно, стоят.