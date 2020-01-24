Яхта "Сибирь" отправилась в Аргентину на юбилей открытия Антарктиды

Омские яхтсмены, совершающие кругосветную экспедицию, посвященную 200-летнему юбилею открытия Белого материка, скорректировали маршрут.

Капитан "Сибири" вручил Почетному консулу в Мар-дель-Плате картину юной художницы из детдома Санкт-Петербурга в качестве подарка от города-побратима. Фото: Омский яхтклуб

- Дело в том, что в Ушуайе с 12 по 15 февраля пройдет большой парусный фестиваль, посвященный этому славному юбилею. И мы не можем пропустить грандиозное событие, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Участниками международного форума станут самые крупные в мире парусники "Седов", "Крузенштерн", учебный трехмачтовый корабль "Паллада". Придут яхты, управляемые знаменитыми капитанами. В их числе - организатор и участник уникальных путешествий под парусом Николай Литау. Так что событие обещает быть незабываемым.

После яхта "Сибирь" продолжит кругосветную экспедицию и отправится к берегам шестого континента, где двести лет назад высадились русские первооткрыватели Беллинсгаузен и Лазарев. И в честь славной даты водрузит в Антарктиде флаг России. По плану, произойдет это в конце февраля.

Сейчас "Сибирь" идет вдоль берегов Аргентины, взяв курс на Ушуайю. В пути мореплаватели встретились с другим парусником - "Ксанаду", команда которого проводит научные исследования причин глобального потепления, и сибиряки ей в этом помогают.

Позади Рио-де-Жанейро, который яхта "Сибирь" покидала в новый год под россыпи грандиозного фейерверка и с коробкой варенья из манго на борту. Его, специально для российских мореплавателей, сварила супруга генерального консула.

В Мар-дель-Плате капитан Сергей Щербаков вручил Почетному консулу Юрию Кузнецову картину юной художницы из питерского детдома. Санкт-Петербург является побратимом города, и "Сибирь" везла этот трогательный сувенир через весь океан.

Открытое море встретило путешественников проливными дождями, семиметровыми волнами и встречным ветром до 40 узлов. Движение яхты замедлилось настолько, что капитан принял решение переждать непогоду, завернув на пару дней в Уругвай.

- Событием стало появление первых тюленей. Уже ощущается дыхание Антарктики, - сообщил "РГ" матрос Алексей Декельбаум.

"Российская газета" следит за ходом кругосветной экспедиции.