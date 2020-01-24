КС РФ обязал уточнить правила предоставления отпуска полицейским

Судьи Конституционного суда РФ обязали федерального законодателя поставить точку в споре, можно ли приравнять понятия "по болезни" и "по состоянию здоровья". Разбирательство было проведено в связи с жалобой бывшего заместителя начальника полиции УМВД РФ по городу Перми Владимира Чистякова.

Экс-полицейский попросил проверить на соответствие Конституции РФ положения статьи 63 федерального закона о службе в органах внутренних дел. В 2018 году он подал рапорт об увольнении со службы в связи с заболеванием и одновременно - заявление об отпуске по личным обстоятельствам. Такой отпуск продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия предоставляется по желанию сотрудника при соблюдении определенных условий. Однако Чистякову руководство, а затем и суды в этом праве отказали на том основании, что он был уволен в связи с болезнью, а статья 56 того же закона такого основания для предоставления отпуска не содержит.

- Такое положение необоснованно ставит сотрудников, увольняемых в связи с болезнью, в худшее положение по сравнению с сотрудниками, увольняемыми по состоянию здоровья, - указал Чистяков в обращении в КС. - Следовательно, оспариваемое положение закона противоречит статье 19 Конституции РФ, приводит к дискриминации.

Изучив обстоятельства дела, судьи согласились с приведенными доводами. Решение обосновано ранее обнародованными правовыми позициями суда, а потому вынесено без проведения публичных служений. Оспоренные положения признаны не соответствующими Конституции РФ.

В первую очередь в решении КС подчеркивается, что "лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции", чем объясняются повышенные обязательства государства перед ними, в том числе особые основания для отпуска. Статья 63 не указывает конкретных оснований увольнения, с которыми связано возникновение права на отпуск по личным обстоятельствам. Однако трактовка ситуации неоднозначна: увольнение по болезни можно считать ухудшением состояния здоровья.

- Имеются основания для оценки части 1 статьи 63 данного ФЗ как предусматривающей предоставление сотруднику органов внутренних дел отпуска по личным обстоятельствам в связи с ухудшением состояния его здоровья независимо от конкретного основания увольнения, - указали судьи.

КС также напомнил, что "самого по себе нарушения требования определенности правовой нормы может быть вполне достаточно для признания такой нормы противоречащей Конституции РФ". А представители органов исполнительной и законодательной власти, принявших и подписавших оспариваемый нормативный акт, не пришли к однозначному решению по поводу ее трактовки. На этом основании КС предписывает федеральному законодателю "незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". После того, как это будет сделано, дело Владимира Чистякова подлежит пересмотру.