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24.01.2020 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Сыктывкарский городской суд в пятницу освободил из следственного изолятора бывшего главу управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану Фаяза Шабаева. Он отправится под домашний арест.

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Следствие предполагает, что именно генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев выступал посредником в передаче особо крупной взятки министру МВД по Республике Коми генерал-майору Виктору Половникову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской суд Сыктывкара.

Напомним, глава регионального МВД был задержан в Сыктывкаре 16 января. Его заподозрили в получении крупной взятки, официально заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Генерал-майора арестовали до 17 февраля. Ему вменяется получение взятки в сумме 25 миллионов рублей, половину из которых он как раз якобы и получил от Фаяза Шабаева.

Кстати, министр МВД Коми не согласился с арестом и подал апелляцию. Что касается экс-главы УФСКН по Татарстану, то он будет находиться под домашним арестом по адресу, который указали в ходатайстве. Ни следователь, ни адвокат не возражали против изменения меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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