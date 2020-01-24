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24.01.2020 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологодские полицейские задержали подозреваемых в кражах из банкоматов

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Полицейские Вологодской области вычислили и задержали двух подельников злоумышленника, который попытался взорвать банкомат в здании жилого дома в Череповце. Мужчина, 1982 года рождения, хотел это сделать с помощью газового баллона. Он погиб, а банкомат остался целым.

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Занимаясь расследованием этого резонансного преступления, полицейские пришли к мнению, что злоумышленник действовал не в одиночку, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. Стражи порядка установили номер машины, на которой мог скрыться соучастник подрыва.

В Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который соответствовал ориентировке. За рулем оказался житель Карелии. В Петрозаводске череповецкие полицейские совместно с коллегами из республики задержали и третьего участника преступной группы - мужчину, 1983 года рождения.

Задержанных арестовали. Против одного из них возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - покушение на совершение кражи организованной группой. Кстати, схожие преступления совершались в трех городах - Вологде, Череповце и Костроме. Поэтому устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным подрывам банкоматов в других регионах России.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Ограбления банков

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