Вологодские полицейские задержали подозреваемых в кражах из банкоматов

Полицейские Вологодской области вычислили и задержали двух подельников злоумышленника, который попытался взорвать банкомат в здании жилого дома в Череповце. Мужчина, 1982 года рождения, хотел это сделать с помощью газового баллона. Он погиб, а банкомат остался целым.

Занимаясь расследованием этого резонансного преступления, полицейские пришли к мнению, что злоумышленник действовал не в одиночку, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. Стражи порядка установили номер машины, на которой мог скрыться соучастник подрыва.

В Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который соответствовал ориентировке. За рулем оказался житель Карелии. В Петрозаводске череповецкие полицейские совместно с коллегами из республики задержали и третьего участника преступной группы - мужчину, 1983 года рождения.

Задержанных арестовали. Против одного из них возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - покушение на совершение кражи организованной группой. Кстати, схожие преступления совершались в трех городах - Вологде, Череповце и Костроме. Поэтому устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным подрывам банкоматов в других регионах России.