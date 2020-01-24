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24.01.2020 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован крымчанин, прятавший взрывчатку по заданию спецслужб Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте жителя Крыма, который обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ, заготовленных по заданию украинских спецслужб. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
ФСБ задержала крымчанина, создавшего тайники со взрывчаткой

- Адвокаты просили для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, но следователи акцентировали внимание на тяжести совершенного преступления, - пояснили в суде. - Суд согласился с этими доводами и заключил подозреваемого под стражу до 18 февраля 2020 года.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании крымчанина, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с компонентами взрывных устройств. В тайниках, закопанных под землю, хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.

Подозреваемому инкриминируют часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

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