Арестован крымчанин, прятавший взрывчатку по заданию спецслужб Украины

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте жителя Крыма, который обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ, заготовленных по заданию украинских спецслужб. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

- Адвокаты просили для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, но следователи акцентировали внимание на тяжести совершенного преступления, - пояснили в суде. - Суд согласился с этими доводами и заключил подозреваемого под стражу до 18 февраля 2020 года.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании крымчанина, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с компонентами взрывных устройств. В тайниках, закопанных под землю, хранились девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов.

Подозреваемому инкриминируют часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").