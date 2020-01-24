Видео: ФСБ нашла в Крыму устроенные по заданию Киева схроны со взрывчаткой

В Крыму суд арестовал местного жителя по обвинению в приобретении и хранении взрывчатки и боеприпасов по заданию украинских спецслужб.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудниками УФСБ по Крыму был задержан житель Крыма, который оборудовал по заданию спецслужб Украины схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Так, по данным ЦОС, во время оперативно-разыскных мероприятий в Симферополе в обустроенных злоумышленником тайниках были обнаружены 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

Судя по кадрам оперативного видео, тайники были оборудованы в земле.

Как отметили в спецслужбе, в отношении задержанного следственным отделом Управления ФСБ России возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.