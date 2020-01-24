Балаклавскую бухту углубят ради яхтенной марины

Дно Балаклавской бухты будет углублено при строительстве яхтенной марины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

- Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории, - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам инженерных изысканий крымский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение. Подготовку проектной документации яхтенной марины выполняет компания "Стройгазмонтаж".

В Балаклавской бухте, укрытой от штормов, планируется организовать стоянку для 600 судов. Для этого будут реконструированы причалы общей протяженностью 1,9 километра, подпорные стены и берегоукрепительные сооружения набережных.