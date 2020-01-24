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24.01.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу администрации Ленинского района Крыма условно осудили за взятку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму вынесен обвинительный приговор экс-главе администрации Ленинского района Светлане Ивановой, которая в июле 2019 года была задержана за взятку 189 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке

Районная чиновница попалась, желая получить откат от подрядчика ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и строительства жилья. История началась с обращения к главе администрации директора фирмы, которая хотела заключить контракты на капремонт водопроводной сети в селе Осовины и возведение 48-квартирного жилого дома в поселке городского типа Ленино. Предприниматель попросила содействия при проведении электронных аукционов, а позже - при подписании актов приемки выполненных работ.

В ответ глава администрации потребовала передать ей взятку, оценив свои услуги в пять процентов от стоимости контракта. Директор фирмы согласилась, но поставила условие - вознаграждение мэр получит только после оплаты по контрактам.

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Светлана Иванова попросила подчиненных "подогнать" документацию аукционов под конкретную фирму - так, чтоб она выиграла конкурс. Когда же работы близились к завершению, чиновница спешила быстрее сорвать свой куш и подписала акты приемки законченного строительства в тот момент, когда ООО еще продолжало устранять недостатки на объектах и доводить их до ума. На основании этих актов на счет фирмы из бюджета были перечислены деньги. А глава района с чувством выполненного долга потребовала передать ей оговоренную взятку 189 тысяч рублей.

Передача денег происходила при помощи посредника: директор фирмы вручила доверенному лицу главы оговоренную сумму. Но оперативники УЭБиПК МВД России по Республике Крым были начеку и задержали чиновницу в момент получения денег.

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Суд признал Светлану Иванову виновной в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил экс-главу к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, она на пять лет лишена права занимать административные должности в госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях. Также ей предстоит выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки - 1 890 000 рублей.

Светлана Иванова руководила администрацией Ленинского района с октября 2017 года. Когда разразился коррупционный скандал, глава Крыма Сергей Аксенов выразил ей недоверие и потребовал увольнения чиновницы. Сама Иванова и ее адвокаты строили линию защиты на том, что якобы глава администрации стала жертвой провокации, на которую "не поддалась".

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