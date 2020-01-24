О вопиющей несправедливости, обрушившейся на парня, оставшегося в три года без родителей и выросшего в опекунской семье, мы писали уже дважды ("Прокурор против сироты" и "Кто виноват?"). Наши статьи сейчас гуляют по интернету, собирая массу откликов. Участники развернувшейся в Сети весьма жаркой дискуссии задаются вопросами: будет ли сделан вывод из случившегося и как не допустить повторения подобных ситуаций?
Напомним, в минувшую среду Апшеронский районный суд Краснодарского края, удовлетворив ходатайство районной администрации, прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении Василия Попкова, обвиняемого в "Незаконной рубке лесных насаждений, причинивших крупный ущерб государству". Подсудимый согласился с заявленным ходатайством, тем самым признав свою вину.
"Я почти год хожу под этим прессом, - объяснил он журналистам свой поступок после оглашения решения суда. - Меня просто вынудили это сделать. Уверяю вас, что не рубил растущее дерево, а распилил то, что свалил ветер. Я не знал, что это противозаконно. Думал, делаю доброе дело, расчищая тропинку к школе. А вон из этого что вышло".
Это было заявлено на спонтанной пресс-конференции, состоявшейся прямо в зале суда под прицелами телекамер. Земляки, приехавшие из Мезмая вместе с опекунами, чтобы поддержать Василия, благодарили журналистов: "Вы спасли нашего Васю от тюрьмы, - говорили они. - Ведь совершенно очевидно, что наши районные правоохранители выбрали сироту как самого беззащитного, чтобы, видимо, галочку себе поставить. И если бы не СМИ, они по полной бы его укатали".
Наверное, так бы и было. Ведь на защиту молодого и, по сути, беззащитного человека поднялась практически вся кубанская пишущая и снимающая братия. Корреспонденты приводили мнение местных жителей и авторитетных политиков.
Заседание суда, на котором решалась судьба Попкова, состоялось в среду после обеда. А с утра пыталась встретиться с теми, с чьей подачи до суда дошло это уголовное дело. Участковый Руслан Самойлов, составивший тот самый протокол о якобы совершенном Попковым преступлении (изначально, напомним, ему вменили в вину особо крупный размер причиненного государству ущерба), после разразившегося скандала был спешно переведен из Мезмая на другой участок. Разыскала его по мобильному телефону.
Руслан ответил, но услышав, что звонит корреспондент, тут же бросил трубку.
Что касается районного прокурора Юрия Гайдукова, то он свою позицию уже озвучил, заявив, что к ведению следствия у него нет вопросов.
Иду в администрацию. По словам заместителя главы района Дмитрия Тельнова, муниципалитет в этой ситуации оказался заложником разбирательств.
- Администрация была признана потерпевшей стороной в ходе следственных действий, то есть мы сами не инициировали процедуру возбуждения уголовного дела, - сказал чиновник. - Следователь объявил нас потерпевшими, так как деревья - это муниципальная собственность. Думаю, что дело нужно было прекращать еще на стадии следствия, когда экспертиза показала, что одно из деревьев, которое на чурки распилил Василий, было иссохшим, второе - гнилым и "биологически обреченным". Понимая абсурдность предъявленного обвинения, мы еще несколько месяцев назад разъяснили, что деревья ценной породы на балансе бюджетного учреждения СОШ N 27 в поселке Мезмай не значатся. К тому же спил поврежденных деревьев в целях безопасности граждан не является уголовно наказуемым преступлением, поэтому Попков своими действиями не причинил ущерб муниципалитету. Почему школа сама не инициировала их спил - неизвестно. Возможно, повлиял тот факт, что место там безлюдное.
Тельнов объяснил, почему они инициировали процедуру заключения мирового соглашения.
- По нашему мнению, это был единственный выход, чтобы не поломать парню судьбу, - сказал он. - Он бы мог отказаться от нашего предложения, но после суда узнали, что согласился с ним.
В ходе процесса было озвучено несколько характеристик Попкова - из школы, где он учился, от администрации сельского поселения, казачьего общества и с места работы. Ни одного плохого слова в его адрес никто не написал. Вот только в школьной характеристике было указано, что "не умеет постоять за себя".
Наверное, так и есть. Но не будем судить строго. Ведь парень знал, что опекуны взяли кредит, чтобы заплатить адвокату, и очень переживал, что может окончательно загнать их в долги, если суд назначит ему наказание в виде крупного штрафа. Благо, на его защиту горой встало все общество.
Редакция "Российской газеты" также направила запрос прокурору Краснодарского края с просьбой взять на контроль уголовное дело Василия Попкова. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, ответ мы получим, как только прокурор Сергей Табельский выйдет из отпуска.
Сергей Шаргунов: Те, кто возбуждает подобные дела, должны отвечать
Как вы относитесь ко всей этой истории?
Сергей Шаргунов: Мне кажется, это абсолютный абсурд. Здесь можно ставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто возбуждает подобные дела. Не просто возбуждает, а доводит такие истории до суда. Парень из самых благих побуждений решил очистить двор. Речь идет о сухих стволах и скоплении ветвей. Взял и все очистил. Он там, как я знаю, играет в футбол, гоняет мяч со школьниками. Сделал доброе дело, а в итоге возбудили уголовное дело.
Я обращался, как известно, в прокуратуру с просьбой это дело закрыть. Хорошо, что быстро закрыли, прежде всего под влиянием того шума, который возник в обществе. Ужасно, что это дело открыли. У нас очень много абсурдных и безобразных судебных историй. Сплошь и рядом для галочки, для отчетности фабрикуют разного рода дикие дела.
В случае Василия - если даже были какие-то претензии к парню, можно было с ним просто обсудить, проговорить. Нет же. Целая машина начинает работать: следователь, судья, прокурор и т.д. Я знаю, что еще участковый сыграл определенную роль. К сожалению, в таких историях отражаются масштабы неблагополучия нашей системы правоохранительной и судебной.
Что нужно предпринять, чтобы в дальнейшем не было таких прецедентов?
Сергей Шаргунов: Как у нас наказывают за ложные вызовы - вот так же не должно быть возбуждения уголовных дел и судебных процессов по выдуманным поводам.
Приведу другой пример - недавно парень был осужден во Владикавказе. У него во "ВКонтакте" висел отрывок из фильма "Список Шиндлера". Посчитали, что демонстрируется нацистская символика. Хотя фильм антифашистский. Но ведь он объяснял это, и адвокат объяснял. Но вся эта цепочка - следователь, прокурор и судья - не внимала абсолютно адекватной аргументации. Выбрали сторону абсурда. Мне пришлось биться за то, чтобы его оправдали, и в итоге Верховный суд республики его оправдал.
Значит, возникает вопрос о профессиональном соответствии. Ведь эти люди будут дальше выполнять обязанности. То же самое и здесь, в Краснодарском крае, конкретные люди сфабриковали дело, но они продолжают работать.
Рычагов в рамках существующего законодательства достаточно, или нужны какие-то изменения, чтобы усилить ответственность таких правоохранителей?
Сергей Шаргунов: Все необходимые законы есть. В принципе безосновательное возбуждение дела может быть поводом в том числе для увольнения. Это вопрос общественного неравнодушия. Считаю, что нужно возвращать жанр журналистского расследования, когда речь идет не только о проблеме, но и о виновных в том, что эта проблема возникла.
Сейчас вы ждете ответ на свой запрос к прокурору края?
Сергей Шаргунов: Да, я жду ответ. Если сохраняется судимость, как говорят, значит, будем добиваться ее снятия. И полного оправдания Попкова. Это как минимум.
Наталья Костенко: Дело из серии посадок за колосок
То, что произошло на Кубани - это следствие недоработок правоохранительной системы или нужно что-то менять в законодательстве, чтобы таких случаев не происходило впредь?
Наталья Костенко: В законодательстве менять ничего не нужно. Были просто нарушены права человека при расследовании этого случая. Я написала в прокуратуру (Краснодарского края. - Прим. "РГ") обращение с тем, чтобы там провели проверку, насколько были изучены все обстоятельства дела. По факту для конструирования состава нужно было исследовать, был ли у человека преступный мотив, умысел и тому подобное.
Мы видим, что здесь состава преступления нет. Не говоря о том, что ущерб, который вменили Попкову, - это довольно странная сумма. Какие 70 тысяч рублей, если речь идет об упавшем старом дереве? Так что я считаю, что прокуратура, несмотря на решение суда, все-таки должна провести проверку деятельности правоохранительных органов при конструировании состава преступления.
Что должны были по закону сделать правоохранители в такой ситуации?
Наталья Костенко: Даже если человек что-то нарушил, то не обязательно конструировать состав преступления именно в Уголовном кодексе. Ведь есть серьезные штрафы, предусмотренные административным кодексом. Даже иногда еще жестче, чем в Уголовном кодексе.
Если правоохранительные органы хотели бы отреагировать нормально на данную ситуацию, то в первую очередь они должны были предъявлять претензии к собственнику территории, на которой лежало дерево, или муниципалитету, у которого дерево упало на тропинку и мешало проходу граждан. Тем не менее никто не предпринимал действий, чтобы устранить это препятствие, то есть убрать дерево. И этому молодому человеку пришлось самостоятельно решать проблему людей.
В этом деле все равно нужно разбираться до конца. И не создавать прецедентов посадок "за колосок" - ведь это устаревший подход, от которого в нашей стране вроде бы ушли.
Все решилось вроде бы перемирием сторон. Молодой человек говорит, что пошел на это вынужденно. Чем это для него чревато?
Наталья Костенко: По факту у него будет судимость после такого решения. И у человека на всю жизнь остается клеймо уголовного преступника. Вот в чем проблема.
Поэтому такие случаи должны попадать в прессу, на них нужно реагировать и доводить до конца. Проводить как минимум какую-то профилактическую работу в этом плане с правоохранительными органами на местах. Иначе у нас такого наконструируют! Думаю, что это системная проблема. Просто это единичный случай, который попал в СМИ и стал резонансным.
Конечно, есть вопросы к защитнику Василия Попкова. Общественный защитник, у него государственный адвокат был, уговорил его признать вину и пойти на мировое соглашение - хотя местная администрация сообщила в письменном виде, что никакого ущерба этот человек в принципе не нанес. Суд согласился, потому что он не может не согласиться, если обвиняемый идет на это. В этой ситуации молодой парень просто оказался под влиянием вот этого, наверное, недобросовестного адвоката. Мы напишем письмо еще и в Адвокатскую палату, чтобы оценили его действия в этой ситуации.