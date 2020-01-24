На Кубани продолжают бурно обсуждать судьбу Василия Попкова из поселка Мезмай Апшеронского района, распилившего на чурки два упавших дерева, которые перегородили ведущую к школе тропинку, и угодившего за это под уголовную статью.

О вопиющей несправедливости, обрушившейся на парня, оставшегося в три года без родителей и выросшего в опекунской семье, мы писали уже дважды ("Прокурор против сироты" и "Кто виноват?"). Наши статьи сейчас гуляют по интернету, собирая массу откликов. Участники развернувшейся в Сети весьма жаркой дискуссии задаются вопросами: будет ли сделан вывод из случившегося и как не допустить повторения подобных ситуаций?

Напомним, в минувшую среду Апшеронский районный суд Краснодарского края, удовлетворив ходатайство районной администрации, прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении Василия Попкова, обвиняемого в "Незаконной рубке лесных насаждений, причинивших крупный ущерб государству". Подсудимый согласился с заявленным ходатайством, тем самым признав свою вину.

"Я почти год хожу под этим прессом, - объяснил он журналистам свой поступок после оглашения решения суда. - Меня просто вынудили это сделать. Уверяю вас, что не рубил растущее дерево, а распилил то, что свалил ветер. Я не знал, что это противозаконно. Думал, делаю доброе дело, расчищая тропинку к школе. А вон из этого что вышло".

Это было заявлено на спонтанной пресс-конференции, состоявшейся прямо в зале суда под прицелами телекамер. Земляки, приехавшие из Мезмая вместе с опекунами, чтобы поддержать Василия, благодарили журналистов: "Вы спасли нашего Васю от тюрьмы, - говорили они. - Ведь совершенно очевидно, что наши районные правоохранители выбрали сироту как самого беззащитного, чтобы, видимо, галочку себе поставить. И если бы не СМИ, они по полной бы его укатали".

В этом деле все равно нужно разбираться до конца. И не создавать прецедентов посадок "за колосок"

Наверное, так бы и было. Ведь на защиту молодого и, по сути, беззащитного человека поднялась практически вся кубанская пишущая и снимающая братия. Корреспонденты приводили мнение местных жителей и авторитетных политиков.

Заседание суда, на котором решалась судьба Попкова, состоялось в среду после обеда. А с утра пыталась встретиться с теми, с чьей подачи до суда дошло это уголовное дело. Участковый Руслан Самойлов, составивший тот самый протокол о якобы совершенном Попковым преступлении (изначально, напомним, ему вменили в вину особо крупный размер причиненного государству ущерба), после разразившегося скандала был спешно переведен из Мезмая на другой участок. Разыскала его по мобильному телефону.

Руслан ответил, но услышав, что звонит корреспондент, тут же бросил трубку.

Что касается районного прокурора Юрия Гайдукова, то он свою позицию уже озвучил, заявив, что к ведению следствия у него нет вопросов.

Иду в администрацию. По словам заместителя главы района Дмитрия Тельнова, муниципалитет в этой ситуации оказался заложником разбирательств.

- Администрация была признана потерпевшей стороной в ходе следственных действий, то есть мы сами не инициировали процедуру возбуждения уголовного дела, - сказал чиновник. - Следователь объявил нас потерпевшими, так как деревья - это муниципальная собственность. Думаю, что дело нужно было прекращать еще на стадии следствия, когда экспертиза показала, что одно из деревьев, которое на чурки распилил Василий, было иссохшим, второе - гнилым и "биологически обреченным". Понимая абсурдность предъявленного обвинения, мы еще несколько месяцев назад разъяснили, что деревья ценной породы на балансе бюджетного учреждения СОШ N 27 в поселке Мезмай не значатся. К тому же спил поврежденных деревьев в целях безопасности граждан не является уголовно наказуемым преступлением, поэтому Попков своими действиями не причинил ущерб муниципалитету. Почему школа сама не инициировала их спил - неизвестно. Возможно, повлиял тот факт, что место там безлюдное.

Тельнов объяснил, почему они инициировали процедуру заключения мирового соглашения.

- По нашему мнению, это был единственный выход, чтобы не поломать парню судьбу, - сказал он. - Он бы мог отказаться от нашего предложения, но после суда узнали, что согласился с ним.

В ходе процесса было озвучено несколько характеристик Попкова - из школы, где он учился, от администрации сельского поселения, казачьего общества и с места работы. Ни одного плохого слова в его адрес никто не написал. Вот только в школьной характеристике было указано, что "не умеет постоять за себя".

Наверное, так и есть. Но не будем судить строго. Ведь парень знал, что опекуны взяли кредит, чтобы заплатить адвокату, и очень переживал, что может окончательно загнать их в долги, если суд назначит ему наказание в виде крупного штрафа. Благо, на его защиту горой встало все общество.

Кстати

Редакция "Российской газеты" также направила запрос прокурору Краснодарского края с просьбой взять на контроль уголовное дело Василия Попкова. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, ответ мы получим, как только прокурор Сергей Табельский выйдет из отпуска.