Водохранилища Крыма наполнены лишь на треть от проектного объема

По состоянию на 24 января 2020 года водохранилища естественного стока Республики Крым заполнены только на 38 процентов, а суммарный объем имеющейся в них воды - 96,9 миллиона кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Питьевые водохранилища самой вододефицитной - восточной части Крыма - заполнены на 30 процентов от проектного объема, в них сейчас 28,4 миллиона кубометров воды.

Год назад в водохранилищах естественного стока воды было больше приблизительно на 20 миллионов кубометров. Причина истощения запасов - в небольшом количестве осадков, выпавших на полуострове в декабре-январе. так, по данным Крымского гидрометцентра, в декабре 2019 года недобор осадков по сравнению со средними многолетними значениями составил 45 процентов. Но еще остается надежда на обильные осадки в феврале и марте.

Несмотря на дефицит влаги, заполнение наливных водохранилищ полуострова продолжается в соответствии с утвержденными режимами. Только с начала 2020 года в наливные водохранилища Восточного Крыма переброшено 2,6 миллиона кубометров воды.

Напомним, 10 января 2020 года на совещании в Ялте президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед руководством полуострова решить проблему водоснабжения.