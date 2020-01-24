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24.01.2020 14:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водохранилища Крыма наполнены лишь на треть от проектного объема

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

По состоянию на 24 января 2020 года водохранилища естественного стока Республики Крым заполнены только на 38 процентов, а суммарный объем имеющейся в них воды - 96,9 миллиона кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Питьевые водохранилища самой вододефицитной - восточной части Крыма - заполнены на 30 процентов от проектного объема, в них сейчас 28,4 миллиона кубометров воды.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Год назад в водохранилищах естественного стока воды было больше приблизительно на 20 миллионов кубометров. Причина истощения запасов - в небольшом количестве осадков, выпавших на полуострове в декабре-январе. так, по данным Крымского гидрометцентра, в декабре 2019 года недобор осадков по сравнению со средними многолетними значениями составил 45 процентов. Но еще остается надежда на обильные осадки в феврале и марте.

Несмотря на дефицит влаги, заполнение наливных водохранилищ полуострова продолжается в соответствии с утвержденными режимами. Только с начала 2020 года в наливные водохранилища Восточного Крыма переброшено 2,6 миллиона кубометров воды.

Напомним, 10 января 2020 года на совещании в Ялте президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед руководством полуострова решить проблему водоснабжения.

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