Новости

Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене 15:55
Названы первые признаки раки кожи 15:54
СК начал проверку взрыва газа в доме на Урале 15:45
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода 15:44
Бизнесмен из списка Forbes подарил уральской школе миллион долларов 15:40
В Коктебеле снесут десятки самостроев для реконструкции набережной 15:33
Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме 15:33
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки 15:30
Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо 15:30
В Уфе прокуратура проверит школу, где 12-летнюю девочку ударили ножом 15:25
Арестован крымчанин, прятавший взрывчатку по заданию спецслужб Украины 15:25
Власти Москвы вывезут из города радиоактивный грунт 15:24
"Зенит" объявил о переходе Краневиттера в "Монтеррей" 15:16
Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS 15:12
Один человек пострадал в результате взрыва в Хьюстоне 15:00
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани 15:00
Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки 15:00
В Москве ребенка госпитализировали после неудачного промывания носа 14:59
Психологи рассказали, о чем переживают дети после развода родителей 14:53
В Саратовской области подросток избил отчима трубой 14:47
В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки 14:46
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 14:45
В Италии раскопали роскошную 2600-летнюю усыпальницу 14:42
Выброс угольной пыли на Новочеркасской ГРЭС напугал горожан 14:41
В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку взрыва газа в доме на Урале

Текст: Екатерина Призова

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Каменске-Уральском, в результате которого пострадала женщина.

Напомним, сегодня в пять часов утра прозвучал взрыв на улице Привокзальной. В доме повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции здания не пострадали.

Фото: Петр Коннов/РГ
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме

Спасатели вывели из подъезда 28 человек, в том числе - троих детей. У пострадавшей женщины диагностированы термические ожоги, она госпитализирована.

"Следователи вместе с сотрудниками газовой службы, МЧС и полиции провели осмотр места происшествия, опрашивают местных жителей, представителей организации, которая обслуживает дом. Будут проверены документы по газовому оборудованию в здании", - передает пресс-служба регионального СК.

Между тем, на контроль ситуацию с жильцами пострадавшего от взрыва подъезда взял полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. "Особое внимание - на необходимость полного обследования дома для установления причин произошедшего, а также принятия решения по его дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении на официальном портале полпредства.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
Банк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов