СК начал проверку взрыва газа в доме на Урале

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Каменске-Уральском, в результате которого пострадала женщина.

Напомним, сегодня в пять часов утра прозвучал взрыв на улице Привокзальной. В доме повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции здания не пострадали.

Спасатели вывели из подъезда 28 человек, в том числе - троих детей. У пострадавшей женщины диагностированы термические ожоги, она госпитализирована.

"Следователи вместе с сотрудниками газовой службы, МЧС и полиции провели осмотр места происшествия, опрашивают местных жителей, представителей организации, которая обслуживает дом. Будут проверены документы по газовому оборудованию в здании", - передает пресс-служба регионального СК.

Между тем, на контроль ситуацию с жильцами пострадавшего от взрыва подъезда взял полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. "Особое внимание - на необходимость полного обследования дома для установления причин произошедшего, а также принятия решения по его дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении на официальном портале полпредства.