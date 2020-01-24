РФС признал нелигитимными перевыборы президента РФПЛ Прядкина

Избирательный комитет РФС признал нелигитимными перевыборы президента РФПЛ Сергея Прядкина на новый срок, которые состоялись 16 января.

Сама процедура выборов, которая даже не значилась в повестке дня общего собрания РФПЛ, вызвала огромный резонанс в СМИ. Многие утверждали, что проведенные подобным образом выборы не являлись легитимными. Позже пресс-служба РФПЛ заявила, что все прошло по букве закона, и ничего нарушено не было.

Однако в РФС решили иначе. На заседании избирательного комитета было принято следующее решение: "Признать, что при проведении выборов президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС", - говорится в сообщении.

РФС обязал РФПЛ провести легитимные выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения этого решения.

Впрочем, несмотря на это нет никаких сомнений, что и на повторных выборах Сергей Прядкин снова победит. Клубы вполне устраивает именно эта кандидатура.