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24.01.2020 09:30
Рубрика: Видео

Самая низко посаженная "Нива" попала на видео

Текст: Вадим Давыденко

При первом взгляде на это чудо конструкторской мысли кажется, что "Ниву" просто сняли с колес, кузов подрезали снизу сантиметров на 25-30, а то, что от него осталось, жестоко вдавили в асфальт. Даже щуплый подросток на фоне столь жестоко тюнингованной машины выглядит гигантом-баскетболистом, а посадка за руль человека обычного роста превращается в настоящий квест.

И все-таки она движется! И колеса у нее есть, если присмотреться. Задние - совершенно предсказуемо, в салоне, на месте пассажирских сидений, а передние можно разглядеть в специальных прорезях в капоте. Для двигателя также пришлось прорезать капот, слишком уж сильно пришлось его поднимать, чтобы не цеплял асфальт при движении.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В общем, неудобств пока хватает. И с посадкой водителя в салон, и с маневрированием (при максимальном вывороте передние колеса упираются в крылья, поэтому обычный поворот на 90 градусов на перекрестке пока для "Нивы"-коротышки непосильная задача), и при проезде через незначительной препятствие вроде колдобины или "лежачего полицейского".

Но главная цель сконструировавших это чудо механиков достигнута. Многотысячная армия поклонников заниженной черной "Приоры" и фанатов русского тюнинга, бессмысленного и беспощадного, в полном восторге. Сделать машину с еще более низкой посадкой, кажется, уже невозможно. Пора звать официальных представителей Книги Гиннесса для регистрации рекорда.

А еще, кстати, автокоротышка никогда не перевернется на повороте, легко проскользнет под любым шлагбаумом, а от дождя и снега сможет укрыться под грузовиком или парковой скамейкой.

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#видео #авто