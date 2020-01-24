Самый выгодный электромобиль собрал $60 млн за 50 дней

Отныне Tesla - игрушка для напыщенных и недалеких снобов. Стартап Sono Motors из Германии привлек за 50 дней через собственный интернет-сайт почти 60 миллионов долларов. На эти средства в 2021 году будет развернуто производство настоящего народного электромобиля Sion.

У Sono Sion уникальная концепция доступного (по цене и в содержании), практичного и мобильного личного транспорта.

Во-первых, денег на его зарядку можно вообще не тратить, а то и сократить коммунальные расходы на электроэнергию, потому как вся поверхность его кузова покрыта 248-ю легкими, эффективными и надежно вмонтированными фотоэлементами, генерирующими электроэнергии на 5800 км пробега за год и до 34 км в день. Емкости тяговой батареи Sono Sion в 35 кВтч достаточно для покрытия 255 км. Встроенная в переднюю часть бытовая розетка для внешних потребителей, позволяет подключить к нему холодильник, электроинструмент или целый дом, например, на даче без доступа к электросетям.

Во-вторых, Sion идеальный автомобиль для средней семьи. Он достаточно компактный (длина 4,29 м) и просторный для пятерых взрослых и 650 литров груза, имеет простую в чистке отделку интерьера, а в качестве салонного фильтра использует живой лишайник. Его кузов на алюминиевом пространственном каркасе легкий и прочный. Привод - на передние колеса. Тяговый электромотор развивает 163 л.с. и 270 Нм. Максимальная скорость 140 км/ч, разгон 0-100 км/ч - менее 9 с. А еще он стандартно комплектуется фаркопом.

В-третьих, Sion сам зарабатывает деньги. Его ПО для смартфонов имеет функции райдшеринга (когда берешь попутчиков), каршеринга (когда одалживаешь машину) и пауэршеринга (когда делишься заданным количеством тока) за назначенную цену. А также позволяет включить охлаждение/обогрев салона, справиться об уровне заряда батареи, задать маршрут навигации. Функция планирования маршрута учитывает, сколько солнечного света удастся запасти, сверяясь с метеосводками.

В-четвертых, Sion максимально доступен в обслуживании. Он в значительной степени состоит из легкосъемных элементов и все, что не требует квалификации электрика, владелец должен менять сам. Производитель обеспечивает свободными инструкциями и не лицензирует сервис. Обслуживание электрооборудования будет организовано через сети компаний-партнеров.

Цена Sono Sion - 25 500 евро (Nissan Leaf - от 36 800, Hyundai Ionic - от 34 900). Производство начнется в сентябре 2021 года на предприятии NEVS в Швеции, бывшем заводе Saab. Поставки - в начале 2022 года. Предзаказ с возвратным депозитом 500 евро можно оформить на сайте Sonomotors.com.

Сбор средств на производство по прежнему открыт. Депозиты на сумму от 250 до 25 000 евро имеют доходность 6% годовых и срок действия 5 лет без права досрочного погашения. Суммы свыше 25 000 оформляются индивидуальным порядком.