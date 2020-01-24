СМИ: подозреваемый в стрельбе в Германии убил своих отца и мать

Новости

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции 22:47
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека 22:37
В Беларуси заработает новая система возврата тары 22:19
Перекрывшему дорогу фурой дальнобойщику выдали зарплату 21:36
Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение об условиях Brexit 21:14
Пентагон: В результате ракетной атаки Ирана пострадали 34 военных США 20:53
РФС признал нелигитимными перевыборы президента РФПЛ Прядкина 20:50
Мозякин стал первым игроком КХЛ, забросившим 400 шайб 20:41
Анна Щербакова: Нервничала на старте дебютного чемпионата Европы 20:30
Самую быструю Skoda Octavia рассекретили до премьеры 20:19
Боливийское правительство приостановило дипотношения с Кубой 20:14
Алена Косторная: Довольна, что выполнила поставленную задачу 20:05
МИД: Среди заболевших коронавирусом в КНР нет россиян 20:01
Нетаньяху на русском обратился к Путину после визита в Израиль 19:41
Вышел новый трейлер биографической драмы "Калашников" 19:35
Главный конкурс красоты Германии остался без мужчин в жюри 19:31
МАЗ запатентовал гоночный "капотник" 19:02
В Уфе похитили драгоценности из храма 18:59
Болгария вышлет двух российских дипломатов 18:46
Вышел трейлер "чернобыльского" триллера "Запретная зона" 18:40
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота 18:38
Генетики описали диету, повышающую риск инсультов и инфарктов 18:37
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге 18:32
Alfa Romeo прозрела и в срочном порядке готовит два кроссовера 18:30
На Кубани врачи удалили у женщины 1,5-килограмовую опухоль 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
24.01.2020 21:28
Рубрика: В мире

СМИ: подозреваемый в стрельбе в Германии убил своих отца и мать

Текст: Андрей Васильев
Молодой человек и расстрелянные им жертвы преступления, которое произошло в небольшом немецком городке Рот-ам-Зее, знали друг друга. Об этом заявили в полиции федеральной земли Баден-Вюртембер, основываясь на предварительных показаниях очевидцев этого шокирующего преступления.

Шесть человек (трое мужчин и три женщины в возрасте от 36 до 69 лет) были убиты и два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, которая произошла в Рот-ам-Зее на юго-западе ФРГ. Подозреваемый, гражданин Германии был задержан после атаки, которая произошла в здании ресторана "Немецкий император", расположенном в тихом жилом районе недалеко от городского железнодорожного вокзала в 12.45 по местному (14.45 по московскому) времени.

Фото: REUTERS/Oliver Stroebel
Посольство: Граждане России не пострадали при стрельбе в Германии

В полиции исключили версию теракта, предположив, что шокирующее преступление произошло на почве "неприязненных личных отношений". По сообщению Die Welt, подозреваемому, чье имя не раскрывается, 26 лет.

Среди жертв - отец и мать предполагаемого преступника. Как сообщили представители полиции на пресс-конференции в пятницу днем, молодой человек сам позвонил в полицию в 12.48 и сказал, что застрелил нескольких человек. Полицейские прибыли в ресторан через девять минут и арестовали подозреваемого. Жертвы были найдены в двухэтажном здании ресторана и за его пределами. Как уточнили стражи правопорядка, нет никаких доказательств того, что "кто-то еще участвовал в стрельбе". Мотив действий предполагаемого преступника в настоящее время все еще не ясен.

Фото: AP Photo/Roberto Pfeil
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Ранее на сайте немецкого издания Bild сообщалось о том, что убитые в результате нападения были членами семьи. По данным полиции, преступник был стрелком и имел лицензию на оружие. Он расстрелял своих жертв из полуавтоматического пистолета калибра 9 мм. Он также угрожал двум подросткам 12 и 14 лет, которые получили необходимую психологическую помощь.

Рот-ам-Зее - небольшой город с населением около 5,4 тысячи человек, который расположен примерно в 135 километрах к юго-востоку от Франкфурта, недалеко от средневекового города Ротенбург-на-Таубере. Каждый год в октябре здесь проходит Muswiese - одна из старейших и крупнейших ярмарок в Германии, отмечает Reuters.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Посольство: Граждане России не пострадали при стрельбе в Германии
Боливийское правительство приостановило дипотношения с Кубой
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу