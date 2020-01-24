СМИ: подозреваемый в стрельбе в Германии убил своих отца и мать

Шесть человек (трое мужчин и три женщины в возрасте от 36 до 69 лет) были убиты и два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, которая произошла в Рот-ам-Зее на юго-западе ФРГ. Подозреваемый, гражданин Германии был задержан после атаки, которая произошла в здании ресторана "Немецкий император", расположенном в тихом жилом районе недалеко от городского железнодорожного вокзала в 12.45 по местному (14.45 по московскому) времени.

В полиции исключили версию теракта, предположив, что шокирующее преступление произошло на почве "неприязненных личных отношений". По сообщению Die Welt, подозреваемому, чье имя не раскрывается, 26 лет.

Среди жертв - отец и мать предполагаемого преступника. Как сообщили представители полиции на пресс-конференции в пятницу днем, молодой человек сам позвонил в полицию в 12.48 и сказал, что застрелил нескольких человек. Полицейские прибыли в ресторан через девять минут и арестовали подозреваемого. Жертвы были найдены в двухэтажном здании ресторана и за его пределами. Как уточнили стражи правопорядка, нет никаких доказательств того, что "кто-то еще участвовал в стрельбе". Мотив действий предполагаемого преступника в настоящее время все еще не ясен.

Ранее на сайте немецкого издания Bild сообщалось о том, что убитые в результате нападения были членами семьи. По данным полиции, преступник был стрелком и имел лицензию на оружие. Он расстрелял своих жертв из полуавтоматического пистолета калибра 9 мм. Он также угрожал двум подросткам 12 и 14 лет, которые получили необходимую психологическую помощь.

Рот-ам-Зее - небольшой город с населением около 5,4 тысячи человек, который расположен примерно в 135 километрах к юго-востоку от Франкфурта, недалеко от средневекового города Ротенбург-на-Таубере. Каждый год в октябре здесь проходит Muswiese - одна из старейших и крупнейших ярмарок в Германии, отмечает Reuters.